Delegado Marcos Batalha assume cargo na Delegacia Geral da Polícia Civil

Após quase cinco anos à frente da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, o delegado Marcos Batalha deixou o cargo nesta semana. Ele assumiu, nessa quinta-feira (28), a função de delegado adjunto na Capital, ao lado do atual delegado geral da Polícia Civil, Paulo Afonso Bicudo. A ida à alta cúpula da polícia no Estado foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Com a saída de Batalha, o delegado Boanerges Braz de Mello assume temporariamente o comando das delegacias da região. A Secretaria de Segurança Publica (SSP) disse que um novo nome deve ser anunciado nos próximos dias, mas não confirmou quando a cerimônia irá ocorrer.