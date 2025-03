Delegado morre após passar mal enquanto andava de bicicleta em Guararema

O delegado Boanerges Braz de Mello morreu, nesta quinta-feira (13), aos 69 anos. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ele andava de bicicleta pela SP-66, no início do trecho de Guararema, quando sofreu um mal súbito.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte no local. A ocorrência está sendo apresentada no DP de Guararema. O corpo foi removido do local.

Mello iniciou sua carreira em 1988. Atuou por 15 anos na Delegacia Central de Poá e também no 1° DP de Mogi. Ele também atuou na Seccional de Mogi.