Delegado Osvaldo Nico Gonçalves é nomeado secretário da Segurança Pública de São Paulo

O delegado Osvaldo Nico Gonçalves foi nomeado secretário da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo. A designação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na edição desta terça-feira (2). O antigo chefe da pasta Guilherme Derrite foi exonerado a pedido para reassumir seu mandato como deputado federal na Câmara dos Deputados.

O delegado Nico, como é conhecido, formou-se em direito em 1989, é professor concursado da Academia de Polícia (Acadepol) e especialista em Polícia Judiciária. Entre os principais marcos da carreira estão a atuação como delegado-geral e a criação do Grupo de Operações Especiais (GOE). Ele também dirigiu o Departamento de Operações Policiais Especializadas (Dope), entre outras funções de liderança na Polícia Civil.

O novo secretário disse ter recebido o convite do governador Tarcísio de Freitas com “imensa alegria”. “Sou apaixonado por essa área. Como secretário-executivo, já participava das estratégias de combate ao crime organizado e redução dos índices criminais. Agora, quero continuar o bom trabalho e deixar o meu legado”, declarou.

“Nesses três anos como secretário, Nico foi o meu braço direito. Alcançamos resultados históricos e, hoje, deixo essa missão valiosa nas mãos dele”, afirmou Guilherme Derrite.

Com a mudança, o cargo de secretário-executivo da pasta passa a ser ocupado pelo coronel Paulo Maurício Maculevicius Ferreira. Oficial da reserva da Polícia Militar, com passagem pelo Corpo de Bombeiros, Maculevicius já atuava na pasta, com experiências na Subsecretaria de Gestão Corporativa e na Chefia de Gabinete.

Perfil do novo secretário

Formado em direito em 1989, Osvaldo Nico Gonçalves é professor concursado da Academia de Polícia Civil e especialista em Polícia Judiciária e Sistema de Justiça Criminal.

Ingressou na Polícia Civil como investigador, habilitado em 1979. Até 1992, atuou em diversos departamentos, como Decap, Deic, Garra e DHPP.

Após concluir o curso de formação para delegado, em 1992, fundou o primeiro Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil e tornou-se o primeiro delegado piloto do departamento.

Atuou na Delegacia de Roubos a Bancos (Deic) e, por 12 anos, foi supervisor do Grupo Especial de Resgate (GER) no Garra, comandando mais de 200 policiais.

Criou o Grupo Antibombas, voltado a ocorrências envolvendo ameaças, atentados, roubos e explosivos, e o Grupo de Motos, ambos no Garra.

Em 2019, tornou-se o primeiro diretor do Departamento de Operações Policiais Especializadas (Dope). Em abril de 2022, foi nomeado Delegado Geral de Polícia, cargo máximo da Polícia Civil do Estado. Desde janeiro de 2023, atuava como secretário-executivo da Secretaria da Segurança Pública.