Delegado seccional conhece trabalho das salas Lilás e Rosa de Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes e a secretária da Mulher, Jeruza Reis, receberam na tarde de quarta-feira (8) o delegado seccional de Mogi, Jair Barbosa Ortiz, que esteve na cidade para conhecer as salas Lilás e Rosa, que oferecem um atendimento exclusivo e diferenciado às mulheres poaenses vítimas de violência. A escrivã de polícia chefe da Seccional de Mogi, Roselaine da Silva Francisco, o delegado de Poá, Dr. Eliardo Amoroso Jordão, e os secretários Carlos Setsuo (Segurança), Augusto de Jesus (Obras) e Wilson Lopes (Transportes), também participaram da atividade.



“A Polícia Civil tem o interesse de investir em ações e projetos que combatam crimes e a violência contra à mulher. E Poá realiza um grande trabalho nesta área e tudo o que for bom e positivo nós vamos copiar. Importante ressaltar ainda que o prefeito Gian Lopes e a secretária Jeruza apresentaram a demanda para a implantação de uma Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) na cidade e vou levar essa questão à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) para que possamos o quanto antes atender essa pauta”, comentou o delegado seccional, Jair Barbosa Ortiz.



O prefeito Gian Lopes parabenizou o trabalho do delegado seccional, Jair Barbosa Ortiz, e a parceria para o desenvolvimento das ações nas salas Rosa e Lilás. “O acolhimento adequado às mulheres que estão passando por momentos difíceis é essencial para que todo o processo seja superado da melhor maneira possível e o trabalho conjunto com a Polícia Civil é essencial”, declarou.



Segundo a secretária da Mulher, Jeruza Reis, com o trabalho que vem sendo realizado em Poá, as mulheres podem denunciar o agressor sem medo, pois sabem que estarão seguras. “A violência contra a mulher é uma das questões que mais preocupam, então disponibilizar um atendimento diferenciado a este público é essencial e Poá vem sendo referência nesta questão”, disse ela, que também agradeceu a visita do delegado seccional. “O doutor Jair sai de Poá com a proposta de implantar na Seccional o modelo de trabalho das salas Rosa e Lilás. Ele também conheceu outros projetos nossos como o Banco de Perucas, Mamas do Amor, entre outros e isso é uma grande satisfação”.



Salas Lilás e Rosa



A Sala Lilás da Patrulha Maria da Penha foi instalada em outubro de 2019, na Secretaria de Segurança (Rua Monteiro Lobato, 170 – Vila Júlia), com todo respaldo e estrutura da Secretaria da Mulher. No local os Guardas Civis Municipais (GCMs), designados por Portaria, realizam os trabalhos administrativos necessários, tais como, relatórios e controle de rondas (logística e prevenção) e atendimento aos chamados emergenciais das mulheres vítimas de violência doméstica, com medida protetiva concedida pelo Poder Público.



Já a Sala Rosa foi inaugurada em maio de 2019, e as mulheres poaenses recebem assistência em espaço exclusivo na Delegacia de Polícia Civil, localizada no centro da cidade. A implantação do espaço foi possível após convênio celebrado entre a Prefeitura de Poá e Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP). O local conta com profissionais para dar orientações e acionar a rede protetiva.



As mulheres vítimas de violência poderão entrar em contato com a Secretaria de Segurança nos telefones 153 e (11) 4639-9723 e com a Secretaria da Mulher no telefone (11) 4639-2044.