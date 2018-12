‘Demo Day’ do Polo Digital de Mogi das Cruzes acontece nesta sexta-feira

Sete startups apresentarão seus projetos nesta sexta-feira (14), a partir das 9 horas, no Demo Day do Polo Digital de Mogi das Cruzes, na sede do programa em Cezar de Souza.

O evento encerrará a terceira edição do Programa de Treinamento da iniciativa, em que os empreendedores puderam aprender técnicas e conceitos da cultura startup para aplicar em seus projetos.

As apresentações serão no formato de pitch para uma banca de especialistas.

“O Demo Day é uma oportunidade para conhecer os projetos inovadores e também para contatos e network com grandes empresas e empreendedores de Mogi e região”, disse o coordenador do Polo Digital, Rodrigo Garzi.

Realizado desde agosto, o programa de treinamento apresentou temas como Design Sprint, cultura organizacional, vendarketing, tecnologia, cultura startup, planejamento financeiro, modelos societários e a elaboração do pitch.

O Polo Digital integra o Sistema Municipal de Inovação, que conta com o Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia – CMIT, o Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia – FMIT e a Escola de Empreendedorismo e Inovação.

“Nossa cidade já se transformou em referência para o empreendedorismo de inovação. A Prefeitura de Mogi das Cruzes não tem medido esforços para fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias na cidade”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, Clodoaldo de Moraes.

Os interessados em acompanhar as apresentações e participar das atividades do Polo Digital podem se inscrever pelo site http://www.polodigital.pmmc.com.br/.

A sede do Polo Digital na Avenida João XXIII, 1160, em Cezar de Souza.