Denúncia aponta falta de manutenção no Cemitério Morada da Paz em Itaquá

O Cemitério Morada da Paz, em Itaquaquecetuba, tem sido alvo de reclamações de visitantes e moradores. As queixas envolvem mato alto, abandono e problemas na estrutura do local.

A moradora de Itaim Paulista, Vanilza Galdino, afirma que encontrou o espaço em situação de descuido. “Já é uma dor para os familiares que perdem alguém e ainda vir aqui e ver o desleixo do local é muito triste”, declarou. Segundo Vanilza, famílias que conseguem pagar por serviços mantêm as sepulturas mais organizadas.

A florista Patrícia Gonçalves, que mora nos fundos do terreno do cemitério, afirma que a Prefeitura tem realizado manutenção periódica. No entanto, ela aponta que parte dos problemas é causado por terceiros. “Tem moradores que jogam lixo e até móveis dentro do cemitério”. Ela também relatou preocupação com a saúde de quem mora ao redor do cemitério. “A gente sofre com infestação de ratos e precisa cuidar para não invadirem as casas”, afirmou. Segundo ela, outro problema recorrente é o espaço ser usado por usuários de drogas, seja para consumo ou para esconder objetos.

O DS esteve no local e conversou com o diretor do cemitério, João Pedro da Souza Filho. Ele informou que a manutenção das quadras é feita diariamente, com roçagem e limpeza. “A manutenção é periódica e acontece todos os dias. No período de chuvas, a vegetação cresce mais rápido, o que dificulta o trabalho”, explicou.

Ainda segundo o diretor, está em andamento o processo de licitação para construção e correção dos muros. A previsão, de acordo com o secretário responsável, é que as obras comecem a partir de março, incluindo reconstrução das laterais e a construção do muro frontal.

Em nota, a Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, informou que está atendendo às demandas relacionadas ao Cemitério Morada da Paz, bem como aos outros dois cemitérios da cidade. Segundo o município, em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, vêm sendo promovidos avanços na operação, manutenção e modernização das unidades.

A administração municipal destacou ainda que processos como a regularização e o licenciamento já foram concluídos e que trabalha na estruturação da terceirização dos serviços ainda neste ano.