Deputado Damasio comemora aprovação de título de Município de Interesse Turístico para 70 cidades

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) comemorou nesta quarta-feira (27) a aprovação, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), do título de Município de Interesse Turístico (MIT) para 70 cidades paulistas, entre elas Suzano e Arujá, no Alto Tietê.
A votação em Sessão Extraordinária reuniu 92 dos 94 parlamentares da Casa em torno de uma autoria coletiva, que fortaleceu o caráter institucional da iniciativa e evidenciou o turismo como motor de crescimento econômico e de valorização regional.
“Essa conquista mostra o quanto o trabalho coletivo da Assembleia pode transformar realidades. O título de MIT traz recursos, movimenta a economia local e valoriza as potencialidades de cada cidade. Mais do que fomentar o turismo, estamos garantindo oportunidades para os moradores e fortalecendo o desenvolvimento regional”, destacou o deputado Marcos Damasio.
O secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, reforçou que o ecossistema de Estâncias e MITs é único no Brasil e representa uma ferramenta fundamental de geração de empregos, renda e empreendedorismo.
Com a aprovação, São Paulo passa a contar com 214 Municípios de Interesse Turístico, além das 70 estâncias turísticas já existentes. Cada MIT receberá cerca de R$ 800 mil anuais para investimentos em infraestrutura, promoção e projetos turísticos, com avaliação periódica a cada três anos.
Conheça as 70 cidades contempladas
1. Americana
2. Andradina
3. Anhumas
4. Arapeí
5. Arealva
6. Arujá
7. Barão de Antonina
8. Bariri
9. Bastos
10. Bauru
11. Bom Jesus dos Perdões
12. Borborema
13. Caieiras
14. Cajati
15. Campinas
16. Capão Bonito
17. Casa Branca
18. Cássia dos Coqueiros
19. Castilho
20. Catanduva
21. Colina
22. Colômbia
23. Conchal
24. Corumbataí
25. Cravinhos
26. Dumont
27. Florínea
28. Gália
29. Guapiara
30. Guaraci
31. Ipaussu
32. Itaí
33. Itatinga
34. Jaguariúna
35. Lagoinha
36. Lorena
37. Louveira
38. Lucélia
39. Maracaí
40. Mesópolis
41. Mogi Guaçu
42. Monte Aprazível
43. Orindiúva
44. Ourinhos
45. Pedra Bela
46. Penápolis
47. Pindamonhangaba
48. Piquete
49. Potim
50. Presidente Prudente
51. Ribeirão Preto
52. Santa Bárbara d’Oeste
53. Santa Cruz da Conceição
54. Santa Rita d’Oeste
55. Santana de Parnaíba
56. Santo André
57. Santo Antônio do Aracanguá
58. Santo Antônio do Jardim
59. São Sebastião da Grama
60. Sorocaba
61. Suzano
62. Tabapuã
63. Taquaritinga
64. Taubaté
65. Torre de Pedra
66. Tuiuti
67. Uru
68. Vargem Grande do Sul
69. Vinhedo
70. Zacarias