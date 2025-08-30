Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Deputado Damasio comemora aprovação de título de Município de Interesse Turístico para 70 cidades

Entre as cidades do Alto Tietê, estão Arujá e Suzano, que passam a integrar o seleto grupo de MITs do estado

29 agosto 2025 - 10h36Por Da Região
- (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) comemorou nesta quarta-feira (27) a aprovação, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), do título de Município de Interesse Turístico (MIT) para 70 cidades paulistas, entre elas Suzano e Arujá, no Alto Tietê.

A votação em Sessão Extraordinária reuniu 92 dos 94 parlamentares da Casa em torno de uma autoria coletiva, que fortaleceu o caráter institucional da iniciativa e evidenciou o turismo como motor de crescimento econômico e de valorização regional.

“Essa conquista mostra o quanto o trabalho coletivo da Assembleia pode transformar realidades. O título de MIT traz recursos, movimenta a economia local e valoriza as potencialidades de cada cidade. Mais do que fomentar o turismo, estamos garantindo oportunidades para os moradores e fortalecendo o desenvolvimento regional”, destacou o deputado Marcos Damasio.

O secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, reforçou que o ecossistema de Estâncias e MITs é único no Brasil e representa uma ferramenta fundamental de geração de empregos, renda e empreendedorismo.

Com a aprovação, São Paulo passa a contar com 214 Municípios de Interesse Turístico, além das 70 estâncias turísticas já existentes. Cada MIT receberá cerca de R$ 800 mil anuais para investimentos em infraestrutura, promoção e projetos turísticos, com avaliação periódica a cada três anos.

Conheça as 70 cidades contempladas

            1.        Americana

            2.        Andradina

            3.        Anhumas

            4.        Arapeí

            5.        Arealva

            6.        Arujá

            7.        Barão de Antonina

            8.        Bariri

            9.        Bastos

            10.      Bauru

            11.      Bom Jesus dos Perdões

            12.      Borborema

            13.      Caieiras

            14.      Cajati

            15.      Campinas

            16.      Capão Bonito

            17.      Casa Branca

            18.      Cássia dos Coqueiros

            19.      Castilho

            20.      Catanduva

            21.      Colina

            22.      Colômbia

            23.      Conchal

            24.      Corumbataí

            25.      Cravinhos

            26.      Dumont

            27.      Florínea

            28.      Gália

            29.      Guapiara

            30.      Guaraci

            31.      Ipaussu

            32.      Itaí

            33.      Itatinga

            34.      Jaguariúna

            35.      Lagoinha

            36.      Lorena

            37.      Louveira

            38.      Lucélia

            39.      Maracaí

            40.      Mesópolis

            41.      Mogi Guaçu

            42.      Monte Aprazível

            43.      Orindiúva

            44.      Ourinhos

            45.      Pedra Bela

            46.      Penápolis

            47.      Pindamonhangaba

            48.      Piquete

            49.      Potim

            50.      Presidente Prudente

            51.      Ribeirão Preto

            52.      Santa Bárbara d’Oeste

            53.      Santa Cruz da Conceição

            54.      Santa Rita d’Oeste

            55.      Santana de Parnaíba

            56.      Santo André

            57.      Santo Antônio do Aracanguá

            58.      Santo Antônio do Jardim

            59.      São Sebastião da Grama

            60.      Sorocaba

            61.      Suzano

            62.      Tabapuã

            63.      Taquaritinga

            64.      Taubaté

            65.      Torre de Pedra

            66.      Tuiuti

            67.      Uru

            68.      Vargem Grande do Sul

            69.      Vinhedo

            70.      Zacarias

