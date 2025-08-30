Deputado Damasio comemora aprovação de título de Município de Interesse Turístico para 70 cidades

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) comemorou nesta quarta-feira (27) a aprovação, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), do título de Município de Interesse Turístico (MIT) para 70 cidades paulistas, entre elas Suzano e Arujá, no Alto Tietê.

A votação em Sessão Extraordinária reuniu 92 dos 94 parlamentares da Casa em torno de uma autoria coletiva, que fortaleceu o caráter institucional da iniciativa e evidenciou o turismo como motor de crescimento econômico e de valorização regional.

“Essa conquista mostra o quanto o trabalho coletivo da Assembleia pode transformar realidades. O título de MIT traz recursos, movimenta a economia local e valoriza as potencialidades de cada cidade. Mais do que fomentar o turismo, estamos garantindo oportunidades para os moradores e fortalecendo o desenvolvimento regional”, destacou o deputado Marcos Damasio.

O secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, reforçou que o ecossistema de Estâncias e MITs é único no Brasil e representa uma ferramenta fundamental de geração de empregos, renda e empreendedorismo.

Com a aprovação, São Paulo passa a contar com 214 Municípios de Interesse Turístico, além das 70 estâncias turísticas já existentes. Cada MIT receberá cerca de R$ 800 mil anuais para investimentos em infraestrutura, promoção e projetos turísticos, com avaliação periódica a cada três anos.

Conheça as 70 cidades contempladas

1. Americana

2. Andradina

3. Anhumas

4. Arapeí

5. Arealva

6. Arujá

7. Barão de Antonina

8. Bariri

9. Bastos

10. Bauru

11. Bom Jesus dos Perdões

12. Borborema

13. Caieiras

14. Cajati

15. Campinas

16. Capão Bonito

17. Casa Branca

18. Cássia dos Coqueiros

19. Castilho

20. Catanduva

21. Colina

22. Colômbia

23. Conchal

24. Corumbataí

25. Cravinhos

26. Dumont

27. Florínea

28. Gália

29. Guapiara

30. Guaraci

31. Ipaussu

32. Itaí

33. Itatinga

34. Jaguariúna

35. Lagoinha

36. Lorena

37. Louveira

38. Lucélia

39. Maracaí

40. Mesópolis

41. Mogi Guaçu

42. Monte Aprazível

43. Orindiúva

44. Ourinhos

45. Pedra Bela

46. Penápolis

47. Pindamonhangaba

48. Piquete

49. Potim

50. Presidente Prudente

51. Ribeirão Preto

52. Santa Bárbara d’Oeste

53. Santa Cruz da Conceição

54. Santa Rita d’Oeste

55. Santana de Parnaíba

56. Santo André

57. Santo Antônio do Aracanguá

58. Santo Antônio do Jardim

59. São Sebastião da Grama

60. Sorocaba

61. Suzano

62. Tabapuã

63. Taquaritinga

64. Taubaté

65. Torre de Pedra

66. Tuiuti

67. Uru

68. Vargem Grande do Sul

69. Vinhedo

70. Zacarias