Deputado Marcos Damasio garante R$ 16,5 milhões para a saúde em 2025

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) participou nesta quarta-feira (4) da cerimônia no Palácio dos Bandeirantes em que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou a liberação das emendas parlamentares destinadas à saúde. Na ocasião, Damasio confirmou a destinação de R$ 16.556.278 em recursos exclusivamente voltados para o custeio de serviços e aquisição de ambulância em diversos municípios paulistas.



Também estiveram presentes no evento, deputados estaduais, federais, prefeitos, secretários de saúde de todo estado.



As emendas de Damasio estão divididas entre R$ 10 milhões em emendas voluntárias e R$ 6.556.278 em emendas impositivas, todas voltadas à área da saúde. O anúncio também contou com a presença do secretário de Estado da Saúde,Eleuses Paiva.



“Nosso mandato tem compromisso com a saúde pública e com a população que mais precisa. Esses recursos vão reforçar os atendimentos, melhorar a estrutura das unidades e garantir mais qualidade de vida nos municípios contemplados”, afirmou Marcos Damasio.



Entre os municípios beneficiados por emendas do Damasio estão: Mogi das Cruzes, Aparecida, Bananal, São Luiz do Paraitinga, São Paulo, Jacareí, entre outros. Suzano, por exemplo, se destaca com R$ 4,5 milhões em recursos, sendo R$ 3 milhões por meio de emenda voluntária e R$ 1,5 milhão via emenda impositiva.