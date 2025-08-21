Deputado Marcos Damasio articula avanços para a saúde no Alto Tietê

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) se reuniu nesta quarta-feira (20), com o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, para tratar de uma pauta emergencial para a população da região do Alto Tietê: os investimentos e melhorias na rede pública de saúde, entre eles a hemodiálise no Alto Tietê, a inauguração da Maternidade de Mogi das Cruzes, abertura do PS do Hospital Luzia de Pinho Melo e informatização do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos.

O encontro aconteceu em São Paulo e contou com a participação dos vereadores de Ferraz de Vasconcelos Luiz Tenório, Ewerton Lissa e Hodirlei Martins (Mineiro).

Para Ferraz de Vasconcelos, as solicitações se concentraram no Hospital Regional, Osíris Florindo Coelho, incluindo a ampliação e melhoria do atendimento médico, a contratação de profissionais de saúde, a reposição regular de insumos e medicamentos básicos, a redução da demora em consultas e exames e a implementação de ações voltadas à humanização do cuidado, especialmente para crianças e idosos. Durante a reunião, a assessoria técnica do secretário adiantou que ocorrerá a informatização do sistema desta e de todas unidades de Saúde do Estado. Trata-se de um programa integrado de prontuários para agilizar os atendimentos, aumentando a eficiência do serviço prestado.

Em relação à Mogi das Cruzes, o parlamentar defendeu a implantação de um Centro de Hemodiálise, para que pacientes não precisem se deslocar até a capital.

De acordo com Eleuses Paiva, em breve a região receberá equipamentos para oferecer este serviço em Suzano e Mogi das Cruzes. Outra demanda levada por Damasio foi o pedido de autorização do Estado para que a prefeitura de Mogi possa elaborar e executar um projeto para construção de um novo Pronto-Socorro no espaço do Hospital Luzia de Melo. A inauguração da nova maternidade de Brás Cubas, também foi assunto e deve sair em breve, de acordo com secretário.

Para o deputado Marcos Damasio, as reivindicações são fundamentais para garantir mais dignidade aos moradores. “Nosso compromisso é lutar por um sistema de saúde que funcione de verdade, que seja humano, ágil e capaz de atender às necessidades da população. A região do Alto Tietê precisa de investimentos e estrutura, e é isso que estamos pleiteando junto ao Governo do Estado”, afirmou o parlamentar.

O secretário Eleuses Paiva recebeu os pedidos e se comprometeu a avaliar os encaminhamentos com a equipe técnica da pasta, reconhecendo a importância das demandas apresentadas para o fortalecimento da saúde regional.