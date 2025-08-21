Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 21 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 21/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Deputado Marcos Damasio articula avanços para a saúde no Alto Tietê

Hemodiálise, inauguração da Maternidade em Mogi das Cruzes, informatização do sistema do Hospital Regional de Ferraz, foram alguns dos assuntos tratados em reunião

21 agosto 2025 - 12h55Por Da Região
encontro aconteceu em São Pauloencontro aconteceu em São Paulo - (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) se reuniu nesta quarta-feira (20), com o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, para tratar de uma pauta emergencial para a população da região do Alto Tietê: os investimentos e melhorias na rede pública de saúde, entre eles a hemodiálise no Alto Tietê, a inauguração da Maternidade de Mogi das Cruzes, abertura do PS do Hospital Luzia de Pinho Melo e informatização do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos.

O encontro aconteceu em São Paulo e contou com a participação dos vereadores de Ferraz de Vasconcelos Luiz Tenório, Ewerton Lissa e Hodirlei Martins (Mineiro).

Para Ferraz de Vasconcelos, as solicitações se concentraram no Hospital Regional, Osíris Florindo Coelho, incluindo a ampliação e melhoria do atendimento médico, a contratação de profissionais de saúde, a reposição regular de insumos e medicamentos básicos, a redução da demora em consultas e exames e a implementação de ações voltadas à humanização do cuidado, especialmente para crianças e idosos. Durante a reunião, a assessoria técnica do secretário adiantou que ocorrerá a informatização do sistema desta e de todas unidades de Saúde do Estado. Trata-se de um programa integrado de prontuários para agilizar os atendimentos, aumentando a eficiência do serviço prestado.

Em relação à Mogi das Cruzes, o parlamentar defendeu a implantação de um Centro de Hemodiálise, para que pacientes não precisem se deslocar até a capital.

De acordo com Eleuses Paiva, em breve a região receberá equipamentos para oferecer este serviço em Suzano e Mogi das Cruzes. Outra demanda levada por Damasio foi o pedido de autorização do Estado para que a prefeitura de Mogi possa elaborar e executar um projeto para construção de um novo Pronto-Socorro no espaço do Hospital Luzia de Melo. A inauguração da nova maternidade de Brás Cubas, também foi assunto e deve sair em breve, de acordo com secretário.

Para o deputado Marcos Damasio, as reivindicações são fundamentais para garantir mais dignidade aos moradores. “Nosso compromisso é lutar por um sistema de saúde que funcione de verdade, que seja humano, ágil e capaz de atender às necessidades da população. A região do Alto Tietê precisa de investimentos e estrutura, e é isso que estamos pleiteando junto ao Governo do Estado”, afirmou o parlamentar.

O secretário Eleuses Paiva recebeu os pedidos e se comprometeu a avaliar os encaminhamentos com a equipe técnica da pasta, reconhecendo a importância das demandas apresentadas para o fortalecimento da saúde regional.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mogi das Cruzes recebe projeto cultural Cine Leitura em agosto
Região

Mogi das Cruzes recebe projeto cultural Cine Leitura em agosto

OAB Suzano acompanha aplicação da 1ª fase do 44&ordm; Exame de Ordem
Região

OAB Suzano acompanha aplicação da 1ª fase do 44º Exame de Ordem

Unipiaget renova parceria com Suzano Vôlei para a temporada 2025/2026
Região

Unipiaget renova parceria com Suzano Vôlei para a temporada 2025/2026

Agosto Laranja: mês de conscientização sobre a esclerose múltipla
Região

Agosto Laranja: mês de conscientização sobre a esclerose múltipla

APCD-RMC lança curso de formação para Auxiliar em Saúde Bucal
Região

APCD-RMC lança curso de formação para Auxiliar em Saúde Bucal

Curso gratuito do Sebrae-SP ajuda empreendedores da alimentação a aumentarem seus lucros
Região

Curso gratuito do Sebrae-SP ajuda empreendedores da alimentação a aumentarem seus lucros