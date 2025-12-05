Deputado Marcos Damasio visita Santa Casa de Mogi após destinar R$ 1,1 mi para custeio de saúde

O deputado estadual Marcos Damasio realizou, nesta sexta-feira (5/12), uma visita à Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, para onde destinou R$ 1,1 milhão em 2025, totalizando assim quase R$ 4 milhões enviados para o centro de saúde enquanto membro do legislativo paulista. O recurso, voltado ao custeio de saúde, está sendo aplicado conforme as necessidades da instituição, que passa por um amplo processo de reformas e modernização. Entre as intervenções em andamento está a reforma da cozinha, enquanto o almoxarifado foi totalmente renovado.

Acompanhado pela provedora Miriam Nogueira do Valle e pelo vice-provedor Flavio Ferreira Mattos, o deputado percorreu diversos setores do hospital para observar as mudanças e dialogar com a direção sobre os avanços estruturais. Durante a visita, ele também conversou sobre estas melhorias com o primeiro tesoureiro Fabio Ferreira Mattos.

“Estamos aqui novamente na nossa Santa Casa, esse patrimônio do povo mogiano, histórica na nossa cidade, com mais de 150 anos de existência, observando os investimentos. Estou ao lado dos amigos que dirigem e estão à frente da administração deste hospital, onde pude observar mudanças, melhorias, novos equipamentos, novos ambientes. Sabemos que a Santa Casa tem um grande desafio, mas estamos no caminho certo. Como deputado estadual, temos sido parceiros deste hospital”, destacou.

Recentemente Damasio destinou à Santa Casa de Mogi das Cruzes emendas parlamentares no valor de R$ 1,1 milhão, valor que se soma aos anteriores, totalizando quase R$ 4 milhões enviados à entidade enquanto parlamentar. “Esse recurso com certeza será muito bem aplicado, para que a gente possa avançar e oferecer uma Santa Casa de primeira linha. Eu tenho certeza de que estamos nesse caminho. E vamos em frente, somando forças para construir uma Santa Casa cada dia melhor”, finalizou.

