Deputado Rafa Zimbaldi quer maior empenho do Estado na proteção dos idosos

O deputado Rafa Zimbaldi (Cidadania) encaminhou um requerimento ao secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, solicitando informações sobre os casos de violência contra idosos. No documento, o parlamentar pede o levantamento numérico das ocorrências registradas em 2022 e no primeiro trimestre deste ano. O objetivo de Zimbaldi é propor ao Governo do Estado políticas públicas que aprimorem a proteção e o acolhimento das vítimas da melhor idade.

Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, nos primeiros três meses de 2023, as violações contra idosos alcançaram 202,3 mil registros em todo o País. O dado é 97% maior se comparado com o mesmo período do ano passado, quando foram registradas 102,8 mil violações.

Para o deputado do Cidadania, é necessário que a Secretaria de Segurança Pública se atente aos números de todas as regiões do Estado e qualifique quais os tipos mais comuns de violência praticados contra a melhor idade:

“Queremos saber, também, quais as políticas públicas que o Estado vem adotando para diminuir os índices de violência contra essa parcela da população paulista tão vulnerável e que merece respeito e acolhimento integral do governo”, argumenta Zimbaldi, que é membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

A partir dos dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública, o deputado vai solicitar maior empenho do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), propondo, em paralelo, medidas institucionais de apoio, de prevenção, de atenção e de acolhimento às vítimas de violência maior de 60 anos:

“Sabemos que os idosos são mais vulneráveis aos bandidos, principalmente no que diz respeito às violações dos direitos humanos. Precisamos unir forças e mobilizar novas ações para proteger esse público que tanto contribuiu com o Estado, como campanhas regulares de conscientização e a otimização de ferramentas de denúncia, como é o caso do Disque 100”, reforça o parlamentar.

Disque 100

O Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil, por meio de discagem direta e gratuita, com ou sem a identificação do denunciante, de qualquer terminal telefônico, fixo ou móvel. O Disque 100 também pode receber denúncias via WhatsApp, pelo número (61) 99611-0100.

Em São Paulo, o 190 da Polícia Militar (PM) também pode ser acionado pelo telefone, além do aplicativo disponível para Android e iOS.