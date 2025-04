Deputado Rodrigo Gambale homenageia protetores de animais em sessão solene do Abril Laranja

Durante sessão solene realizada nesta quarta-feira (23) na Câmara dos Deputados, em celebração ao Abril Laranja – mês de conscientização contra a crueldade animal –, o deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos) fez um pronunciamento emocionado em homenagem aos protetores e ONGs de defesa animal que atuam voluntariamente por todo o Brasil.

Em seu discurso, Gambale destacou o papel essencial dos protetores independentes, que muitas vezes, sem qualquer apoio governamental, sustentam a causa animal no país. "Eles fazem o que o poder público deveria fazer: resgatam, tratam, castram, acolhem, choram e – infelizmente – enterram", afirmou.

O deputado também reforçou a importância das políticas públicas permanentes e estruturadas para combater o abandono e o sofrimento dos animais. No Alto Tietê, região onde concentra sua base política, Gambale liderou importantes conquistas: foi responsável pela criação de clínicas veterinárias populares, como a unidade instalada em Ferraz de Vasconcelos, e apoiou a implantação do maior projeto de castração gratuita do Brasil. A iniciativa já percorreu diversas cidades da região, alcançando somente em Suzano mais de 300 animais atendidos sem custo aos tutores.

Em tom firme, o parlamentar também fez duras críticas ao prefeito da cidade de Gavião, na Bahia, que recentemente defendeu o extermínio em massa de animais em situação de rua. Para Gambale, a declaração representa “crueldade institucionalizada” e envergonha o sistema político brasileiro. “Isso não é só ignorância, é cumplicidade com o sofrimento. Quem silencia diante disso também é cúmplice”, ressaltou.

“Proteger os animais é, acima de tudo, escolher que tipo de humanidade queremos ser”, concluiu o deputado, convocando seus colegas parlamentares e a sociedade a erguerem a voz por aqueles que não podem falar.