Região

Deputado Damasio entrega veículo à Fraternidade Santo Agostinho durante Festa da Família em Mogi

Emenda possibilitou à entidade a compra de um veículo para auxiliar no transporte de alimentos das creches

11 novembro 2025 - 13h40Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) participou, neste sábado (8), da Festa da Família da Fraternidade Santo Agostinho, em Jundiapeba, Mogi das Cruzes, onde realizou a entrega oficial de um veículo adquirido com emenda parlamentar de R$ 100 mil destinada à entidade.

O veículo será utilizado no transporte de alimentos, doações e materiais entre as três creches e a sede da ONG, fortalecendo o funcionamento das atividades sociais e educacionais desenvolvidas pela instituição.

Durante a celebração, que reuniu famílias e colaboradores, entre elas o presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, Francimário Vieira (Farofa), e a presidente da Fraternidade, Maria de Lourdes Silva Almeida, o deputado destacou a importância do trabalho realizado pela entidade e reafirmou seu compromisso com a educação e o fortalecimento de trabalhos como este.

“A Fraternidade Santo Agostinho é um exemplo de compromisso com o próximo. É gratificante ver o resultado de um trabalho feito com tanto amor, que acolhe e educa centenas de crianças. Contribuir com uma entidade como essa é investir na formação de cidadãos e no futuro de Mogi das Cruzes”, afirmou Marcos Damasio.

Fundada em 1996, a Fraternidade Santo Agostinho é referência no atendimento social e educacional em Jundiapeba. A entidade mantém três unidades de creche conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação, atendendo quase 600 crianças, além de projetos sociais com jovens e adolescentes, como aulas de informática, música, capoeira e o projeto de banda com 70 estudantes, em parceria com o Condeca.

