Deputados da região lamentam saída de Moro: ‘Momento de perplexidade’

Os deputados estaduais e federais do Alto Tietê lamentaram ontem a saída do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, do cargo. Ele pediu demissão deixando o governo do presidente Jair Bolsonaro após quase 16 meses à frente da pasta. Em um pronunciamento de 38 minutos, Moro afirmou que pesou para sua decisão o fato de o governo federal ter decidido exonerar o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Maurício Valeixo.

Pelas redes sociais os deputados da região comentaram a saída do ministro. O deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) disse que a “demissão do ministro da Justiça, Sergio Moro, é uma perda imensa para o Brasil e todos os brasileiros”. Para Bertaiolli, “Moro é um exemplo de integridade no combate à corrupção e ao crime organizado em todo o País. Estive com o ministro Moro diversas vezes e lamento muito a sua saída do Governo, principalmente, agora, neste momento tão difícil para todos”, completou.

Para o deputado federal Roberto de Lucena (PODE/SP), que é secretário de Transparência da Câmara e presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, a saída foi uma "perda imensurável".

"Lamento a saída do Ministro Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi uma perda imensurável, não apenas para o Governo, que tinha nele um de seus principais avalistas, mas para todos nós que apostamos e que estamos investindo nossa vida, nossos esforços, no ideal da construção de um novo Brasil, livre das amarras da corrupção, economicamente robusto e socialmente justo. Respeito seus motivos e sua coerência e o aplaudo de pé", afirmou.

A deputada Kátia Sastre (PL) também se manifestou pelas redes sociais. “Com a saída de Moro, o presidente Jair Bolsonaro perde. O Brasil perde. O combate à corrupção perde. É uma lástima. A esperança do povo por um País mais justo está indo por água abaixo”.

O deputado estadual Estevam Galvão (DEM) também elogiou a atuação de Moro e lamentou a saída. “O Sérgio Moro é um ministro indispensável para o Governo, assim como era o Mandetta. Fico muito triste com a saída dele e me preocupa agora o Ministro Paulo Guedes. Moro mudou nosso País, fez um trabalho indiscutível no combate à corrupção. Nos fará muita falta. O momento é de perplexidade”, disse.

O deputado estadual Rodrigo Gambale também falou sobre o assunto nas redes sociais.

“O principal personagem de combate à corrupção do Brasil, infelizmente acaba de deixar o cargo de Ministro da Justiça. Valeu Moro”, afirmou.