Deputados da região votam a favor da Reforma da Previdência do Estado

Os cinco deputados estaduais do Alto Tietê votaram a favor da reforma da previdência (PEC 18), na tarde de terça-feira, 3, durante a sessão de votação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Alessandra Monteiro (REDE), André do Prado (PL), Estevam Galvão (DEM), Marcos Damasio (PL) e Rodrigo Gambale (PSL) votaram para aprovar a reforma que aumenta a idade mínima de aposentadoria dos servidores públicos estaduais.

O deputado Marcos Damasio disse através de nota que “assim como ocorreu em nível nacional, a Reforma da Previdência era inevitável em São Paulo, uma vez que todos os Estados da federação terão de fazer as suas reformas previdenciárias”, e que “creio que tomei a decisão correta em favor das finanças do nosso Estado e da garantia do direito à aposentadoria para todos.”

O deputado André do Prado disse, por meio de nota, que tomou a decisão pensando em garantir os vencimentos dos funcionários da ativa, dos inativos, dos futuros aposentados e pensionistas e no equilíbrio fiscal das contas públicas. “Como parlamentar é minha responsabilidade garantir que, em São Paulo, não ocorra o que aconteceu com outros estados da União, que sofreram com salários atrasados, pagamento fracionado de aposentadorias e paralisação de serviços essenciais”.

Segundo nota da São Paulo Previdência (SPPREV), “a reforma é essencial para a sustentabilidade financeira dos recursos públicos e a recuperação da capacidade de investimento do Estado.”

A reforma também busca garantir aos servidores o direito ao benefício sem atrasos ou reduções, e assim realizar a manutenção e ampliação de serviços públicos essenciais, como a segurança, educação e saúde.