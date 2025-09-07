Deputados do Alto Tietê destinam R$ 59,9 mi em emendas para região em 2025

Os deputados estaduais e federais do Alto Tietê destinaram R$ 59.999.439,00 em emendas para a região nos oito primeiros meses do ano, segundo dados das assessorias dos parlamentares.

A região tem dois representantes na Assembleia Legislativa (Alesp), André do Prado (PL) e Marcos Damasio (PL), e dois no Congresso Nacional, Rodrigo Gambale (Podemos) e Marcio Alvino (PL).

Em nível estadual, o deputado e presidente da Alesp, André do Prado destinou R$ 3.123.800,00 em emendas. Os detalhes serão citados a seguir.

Marcos Damasio enviou R$ 17.793.139,00 para a região em 2025, segundo dados da assessoria.

Já em nível federal, Rodrigo Gambale enviou R$ 39.082.500,00, porém, o parlamentar não informou quanto para cada cidade foi destinado e com qual finalidade.

Por fim, o deputado Marcio Alvino informou que não tem um balanço das emendas enviadas. “Em relação ao exercício de 2025, informamos que ainda não é possível apresentar um posicionamento definitivo sobre a destinação das emendas parlamentares. Isso porque o ciclo orçamentário federal segue em fase de ajustes e apreciação em comissões, o que impacta diretamente o resultado final das indicações, tanto em valores quanto na distribuição por município e secretaria”, disse.

Marcos Damasio

O deputado Marcos Damasio enviou emendas para oito cidades da região. Para Arujá foram R$ 200 mil para a festa Aflord e R$ 1.433.139,00 para a saúde municipal. Para Ferraz foram R$ 1 milhão para infraestrutura.

Itaquá recebeu do deputado R$ 3 milhões para usar na infraestrutura e mais R$ 1 milhão para custeio da saúde.

Mogi foi uma das mais atendidas. A cidade recebeu R$ 1 milhão para custeio da saúde; R$ 350 mil para o Bunkyo; R$ 210 mil para os Bombeiros; e R$ 150 mil para a Associação dos Agricultores do Cocuera.

Poá recebeu R$ 300 mil para usar na saúde municipal.

Para Suzano o deputado enviou também grande quantidade de emendas. Foram R$ 4,5 milhões para a saúde, divididos em duas emendas; R$ 2,5 milhões para a infraestrutura; e R$ 150 mil para a Aceas.

Por fim, ele também enviou R$ 1 milhão para o setor de Infraestrutura de Santa Isabel e Salesópolis.

André do Prado

O deputado André do Prado enviou emendas em 2025 para cinco cidades do Alto Tietê. Arujá recebeu dois aportes diferentes. Um de R$ 500 mil para custeio e outro de R$ 470 mil para compra de um veículo para Defesa Civil.

Para Guararema foi enviado emenda de R$ 500 mil para custeio da Santa Casa.

Mogi das Cruzes também recebeu duas emendas. Uma de R$ 500 mil para custeio da saúde e outra de R$ 150 mil para aquisição de equipamentos da PM.

Por fim, Santa Isabel recebeu um aporte de R$ 500 mil destinadoS à Santa Casa, e Suzano também recebeu emenda de R$ 500 mil para a saúde. O deputado também citou outras obras que ajudou a realizar nos municípios. Para Guararema ele cita a construção da Estação de Captação e Tratamento de Água do Parateí (R$ 1,5 milhão); obras de combate a enchentes (R$ 1,4 milhão); pavimentação de 5,6 km da Estrada Municipal Mário Alves Pereira, que liga a Estrada do Serrote em Salesópolis.

Para Itaquá, André cita a renovação de contrato para transporte escolar nos bairros Parque Piratininga II e Jardim Maria Rosa; destinação de recursos para a compra do novo mamógrafo do Hospital Santa Marcelina; obras concluídas de pavimentação, drenagem e muro de contenção (R$ 7,8 milhões); e a construção em andamento da nova UBS do Jardim Tropical. Para Poá, André cita convênio de R$ 12 milhões para a construção do segundo viaduto sobre a linha férrea da CPTM no centro da cidade; além do desassoreamento do Córrego Itaim e outras obras.

Para Biritiba, ele falou da intermediação para instalação do Poupatempo, a construção da rotatória no km 76,45 da Rodovia Mogi-Salesópolis (SP-088) e a inauguração da creche do Jardim dos Eucaliptos.

Em Suzano, ele falou do Hospital Regional do Alto Tietê “Deputado Estevam Galvão de Oliveira”, em 5 de dezembro de 2023, pelo governador Tarcísio de Freitas, com investimento de R$ 18,2 milhões. E com investimento de R$ 24 milhões, a Fatec de Suzano já ultrapassa 53% de construção e contará com três pavimentos.

Para Salesópolis, Andre cita a entrega da Creche do Fartura; obras de drenagem e pavimentação da Rua Pedro Eugênio Bueno; construção da Ponte dos Buenos; pavimentação da Estrada do Serrote, que interliga com Guararema (R$ 20 milhões); e recapeamento de várias ruas.

Em Santa Isabel, ele intermediou a pavimentação da Estrada da Marilândia/Santíssimo e obras de infraestrutura nas ruas Lauro Moreno Cabreira e Shiro Kitagawa; modernização da Rodovia Arthur Matheus (SPA 060/56) e instalação do Poupatempo.

E em Mogi trabalhou na recuperação e melhorias da Estrada Vicinal do Sabaúna.

Demandas da região

O DS questionou os deputados sobre as principais demandas da região. Segundo Marcos Damasio, a saúde é o principal. “Muitas cidades não possuem arrecadação suficiente para custear as necessidades da rede municipal de saúde. Por isso, as emendas voltadas para esta área proporcionam melhorias no atendimento nos postos de saúde, bem como a compra de medicamentos, insumos, além de auxiliar na contratação de profissionais para a realização de mutirões”, afirmou.

O DS também perguntou se prefeitos de partidos diferentes podem influenciar no envio de emendas. “A minha relação com os prefeitos, independentemente de partido, é sólida e respeitosa. Sempre digo que na política ninguém caminha sozinho. São justamente essas parcerias que nos permitem construir soluções mais assertivas”.

O deputado André do Prado afirmou que a região tem vivido um novo momento, diferente de qualquer outro anteriormente. “O Alto Tietê vive um novo momento de desenvolvimento e integração. Venho garantindo investimentos históricos que estão transformando a mobilidade, a saúde, a educação e os serviços públicos da nossa região”.