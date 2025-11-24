Deputados do PL da região saem em defesa de Bolsonaro

Políticos filiados ao PL do Alto Tietê saíram em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi preso preventivamente no sábado, após tentar quebrar a tornozeleira eletrônica e seu filho convocar uma vigília de oração em frente à residência do pai.

Em razão da prisão, três deputados da região e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o Boy, publicaram mensagem nas redes defendendo Bolsonaro.

André do Prado, Marcos Damásio e Marcio Alvino se manifestaram. O outro deputado, Rodrigo Gambale (Podemos), não publicou nada nas redes sociais.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, publicou mensagem, com "repost" do perfil da sigla, afirmando que a decisão proferida no sábado "causou espanto". A publicação alega que "todos sabem do estado de saúde debilitado em que ele se encontra", e que isso impediria uma prisão.

Em outro parágrafo a mensagem diz que a defesa de Bolsonaro adotará todas as medidas necessárias para reverter o caso. "O partido Liberal sempre apoiará Jair Messias Bolsonaro, o maior líder político da história deste país".

Já André do Prado, que é também presidente da Alesp, afirmou nas redes sociais que "mantém o respeito e apoio ao nosso sempre presidente Jair Bolsonaro".

Em outro trecho o deputado afirma que Bolsonaro tem um grande legado, com representatividade entre milhões de brasileiros.

"Seguimos firmes, com fé e esperança em dias melhores para o Brasil", diz.

Marcos Damásio, outro deputado estadual, também se posicionou ao lado de Bolsonaro. Ele fala que a prisão "causou profunda indignação".

"Em um momento tão delicado para o país, reafirmo meu compromisso com a defesa das liberdades, do devido processo legal e do respeito às garantias constitucionais", disse o deputado que completou afirmando que acredita que todas as decisões precisam ser tomadas com serenidade e equilíbrio.

Por fim, o deputado federal, Marcio Alvino, comentou nas redes que a prisão é "um ataque direto à vontade de milhões de brasileiros".

Alvino afirma que "nada apagará" a história de Bolsonaro "nem o que ele representa para milhões de brasileiros".

E concluiu afirmando que o PL seguirá lutando por um projeto de anistia no País.