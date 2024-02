Deputados e vereador da região comparecem ao ato de Bolsonaro

Pelo menos quatro deputados e um vereador do Alto Tietê compareceram ao ato organizado por Bolsonaro neste domingo (25) na Avenida Paulista.

O DS apurou pelas redes sociais de cada um e confirmou que todos estiveram por meio de fotos compartilhadas no local.

Os deputados André do Prado, Marcio Alvino e Marcos Damásio, além do vereador mogiano Otto Rezende e do secretário estadual Roberto de Lucena, estiveram na Paulista neste domingo.

O DS ainda olhou as redes sociais dos vereadores de Suzano e Mogi, mas apenas Farofa e Zé Luiz, ambos de Mogi, compartilharam também fotos da manifestação, porém, não foi possível confirmar se estavam presentes.

O ato teve intenção de mobilizar eleitores do ex-presidente em meio a investigações de arquitetura de um golpe de Estado.

Deputados

O presidente da Alesp, André do Prado, publicou pelo menos 13 stories em sua conta no Instagram (storie é uma ferramenta onde a publicação fica disponível por 24 horas e depois some).

Em dois stories aparecem o ex-presidente Bolsonaro discursando para a população presente e nos demais é ele ao lado de eleitores.

Em uma dessas publicações André do Prado escreveu: “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.

Outro deputado estadual, Marcos Damásio fez uma publicação em sua conta no Instagram, onde mostra a Avenida Paulista lotada, e escreveu: “Vivemos um domingo histórico para o Brasil, onde 750 mil pessoas se uniram por valores essenciais: paz, Deus, pátria, família e LIBERDADE”.

O deputado federal Marcio Alvino publicou vídeo curto onde anuncia o início da manifestação. Na legenda ele escreveu: “Sempre deixei muito claro minhas convicções. Minha posição é clara: SOU E SEMPRE FUI DE DIREITA!”

O ex-deputado e atual secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, publicou fotos ao lado de eleitores e trecho da fala de Tarcísio e Bolsonaro.

Na legenda ele escreveu: “Deus, Pátria, Família e Liberdade! Essa foi a tonica na Paulista do Ato promovido pelo pastor Silas Malafaia com o presidente Jair Bolsonaro.

Vereadores

O único que é possível confirmar que esteve no ato foi o vereador de Mogi, Otto Rezende. Ele também publicou uma foto nos stories ao lado de eleitores na Paulista.

O vereador Farofa e atual presidente da Casa de Leis mogiano publicou stories do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Já Zé Luiz, vereador de Mogi também, publicou foto do ato e comentou que “defesa da Democracia é inegociável! E não há Democracia sem liberdade política”.