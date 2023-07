Deputados estaduais da região são contra instalação de pedágio na Mogi-Dutra

A resposta veio após o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, defender a implantação do pedágio na Mogi-Dutra, durante coletiva de imprensa após inauguração da Favela dos Sonhos.

“É quase impossível manter uma rodovia como aquela, dentro de uma concessão, com todos os trabalhos de manutenção, sem uma cobrança. Não faz sentido, não fica de pé”, afirmou.

Para amenizar os impactos, o governador defende por exemplo o uso do free flow. O sistema consiste em ter uma praça de pedágio sem cobradores, para assim não ter que por no custo da tarifa o valor para pagamento de salário.

O deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), diz que a cobrança de pedágios no Alto Tietê acarretará prejuízos à população e aos investimentos na região, como por exemplo, deixar de atrair novas empresas

“Tivemos um grande movimento que uniu os deputados estaduais, federais, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, e a sociedade civil para sensibilizar o Governo da inviabilidade deste projeto. Através desta mobilização, conseguimos evitar a instalação do pedágio na rodovia Mogi-Dutra. Novamente vou trabalhar junto com ele para evitar a instalação”, declarou.

Para o deputado estadual Marcos Damasio (PL), a instalação do pedágio vai dificultar o ir e volta dos moradores , por isso é contra a medida.

“Como na vez anterior, vou atuar para que esta ideia não prospere, inclusive, em conjunto com outras autoridades e sociedade civil. Esta cobrança impacta negativamente na economia regional, desestimulando a vinda de empresas e aumentando os custos de transporte de mercadorias, bem como do orçamento das famílias que utilizam a Mogi-Dutra diariamente”.

Os dois deputados estaduais do Alto Tietê são contra a à instalação de praças de pedágios nas rodovias Mogi-Dutra (SP-088) e Mogi-Bertioga (SP-098), ambas em Mogi das Cruzes.