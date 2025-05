Deputados falam sobre Papa Leão XIV; Ashiuchi deseja respeito e paz

Os deputados André do Prado (estadual) e Rodrigo Gambale (federal) falaram, em suas redes sociais, sobre o Papa Leão XIV, que foi eleito nesta quinta-feira (8) no conclave.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) disse que a escolha do novo papa marca o início de um novo capítulo para a Igreja Católica.

"Recebo com respeito e esperança o anúncio do novo papa. Que seu pontificado seja conduzido com sabedoria, diálogo entre os povos e pela promoção da fé, da fraternidade e da paz no mundo", escreveu André.

Rodrigo Gambale ressaltou a trajetória do novo papa, que é norteamericano, mas também teve atuação no Peru. "Tem uma trajetória missionária e administrativa sólida, com atuação marcante no Peru e nos Estados Unidos".

Ele disse que a eleição é vista como uma continuidade das ações do Papa Francisco, que morreu no dia 21 de abril deste ano. "Uma tentativa de equilíbrio entre tradição e renovação, valorizando a missão evangelizadora e o fornecimento da estrutura eclesial".

Rodrigo Ashiuchi

O ex-prefeito de Suzano e secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, também fez uma publicação e desejou respeito, paz e solidariedade e diálogo entre as nações e religiões. Ele também reforçou que é um momento histórico.

"A nomeação de um novo líder espiritual é sempre um momento marcante para a história da humanidade, especialmente para os milhões de fiéis que encontram na fé católica uma fonte de esperança, valores e orientação", escreveu.

Além disso, o político desejou que o novo líder da Igreja Católica inspire caminhos de união, sabedoria e entendimento, contribuindo para um mundo mais justo e fraterno. "Deixo aqui meus votos de um ciclo abençoado e repleto de grandes realizações", finalizou Ashiuchi.