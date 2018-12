DER e concessionárias iniciam operação nas estradas da região

O Departamento de Estradas e Rodagens (DER), bem como as concessionárias responsáveis por trechos rodoviários, deram início nesta semana às operações de monitoramento e segurança nas estradas da região durante as festas de fim de ano e período de veraneio. O movimento intenso é esperado já a partir desta sexta-feira (21), para o Natal, e novo pico na semana que vem, devido às viagens no Réveillon.

Desde a última quarta-feira o DER realiza a Operação Verão 2019 nas vias estaduais de acesso à região serrana, oeste paulista e litoral. Na região a expectativa é de movimento no sentido litoral norte, pela Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga. A ação se estende até o dia 10 de fevereiro e contará com mais de 600 profissionais atuando em esquema para minimizar os impactos do intenso fluxo de veículos em todo o Estado. Viaturas, câmeras de monitoramento, guinchos, caminhões pipa e de apreensão de animais, além de veículos de apoio, serão mobilizados. O atendimento de emergência será realizado pelo telefone 0800 055 5510.

Para quem vai pegar o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, a expectativa é de que de 3,8 a 4 milhões de veículos utilizem a praça de pedágio de Itaquaquecetuba, em direção às cidades do Alto Tietê, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Rio de Janeiro. Até terça-feira são esperados de 985 mil a 1 milhão de veículos, nos dois sentidos da via. A Operação Verão da concessionária Ecopistas conta com o acompanhamento da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). Pelo menos 245 profissionais e 49 viaturas serão disponibilizadas para atendimento aos usuários, incluindo ambulâncias. A Operação Papa-fila estará funcionando, com o pedágio atuando em capacidade máxima. O contato em caso de emergência na via é 0800 777 0070.

De forma semelhante, a SPMar também vai trabalhar no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). No período de Natal, até terça-feira, são aguardados 623 mil veículos, sendo 456 mil no Trecho Sul e 167 mil no Trecho Leste, e 141 mil com destino ao litoral. Já no Ano Novo, entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, a previsão é que aconteça o maior volume de veículos em direção ao litoral, quando 160 mil deverão usar o Rodoanel com destino às rodovias Anchieta e dos Imigrantes. A expectativa total para esse período é de 568 mil veículos, sendo 424 mil no Trecho Sul e 144 mil no Trecho Leste. O horário de pico durante o período deve ser na manhã, até as 10 horas, e no fim da tarde, até as 20 horas.