DER estima movimento pequeno de veículos nas estradas da região

Apesar do feriado de Tiradentes, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) espera que o movimento de veículos seja pequeno nas estradas da região e que as pessoas respeitem o isolamento social. O órgão tem orientado as pessoas a não viajarem.

Como é de costume, o fluxo de veículos nas rodovias da região, sobretudo na Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, aumenta consideravelmente em feriados como este, já que muitas pessoas optam por descer a serra em direção às cidades litorâneas.

Isso não deve vai acontecer desta vez. Tanto o DER quanto a Secretaria Estadual de Logística e Transportes estão realizando campanhas nas redes sociais e colocando mensagens em painéis das rodovias, pedindo aos motoristas que não viajem no feriado.

O objetivo é conscientizar as pessoas a ficarem em suas casas, de modo que a quarentena, decretada no Estado até o dia 10 de maio, seja respeitada, facilitando o combate ao novo coronavírus (Covid-19) por parte das autoridades.

Os prefeitos das cidades do Litoral Paulista pediram ao governo do Estado que orientasse as pessoas a não acessarem as praias. Eles pedem para que a população não desça a serra, para que o vírus não se dissemine mais ainda nestas cidades.

As mesmas medidas foram adotadas no feriado prolongado de Páscoa. Entre os dias 10 e 12 de abril, o movimento nas rodovias do Estado foi 66,56% menor do que no mesmo período do ano passado.

Também houve queda de 61% no número de acidentes e 46% no número de mortes.

Kits

Apesar do fluxo reduzido de veículos previsto, o DER vai distribuir 400 kits contendo produtos de higiene e alimentos para caminhoneiros que passarem por duas rodovias que integram cidades da região.

Uma das ações vai acontecer no quilômetro 67 da Rodovia General Euryale de Jesus Zerbine (SP-66), no trecho de Guararema, enquanto a outra ocorrerá na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) - esta que termina em Suzano. A distribuição ocorrerá no quilômetro 37, no trecho de Santo André da via. Os kits contém bolachas, amendoim, suco, água, sabonete, papel higiênico, álcool em gel, além de folhetos com informações sobre os sintomas, formas de contágio e prevenção do Covid-19. A ação está sendo realizada desde o último dia 18.