DER inicia nesta sexta Operação Inverno 2018 nas estradas da região

A Operação Inverno 2018 da Secretaria Estadual de Logística e Transportes será iniciada a partir das 15h desta sexta-feira (29) e se estenderá até às 24h do dia 31/07. O objetivo do esquema operacional, que é realizado em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, é orientar os usuários das rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), durante a temporada de inverno e de férias escolares.

Seis rodovias de acesso à Região Serrana de Campos do Jordão, Oeste Paulista e Litoral Paulista integram a Operação Inverno 2018. São elas: Rodovia Manoel Hyppólito Rego (SP 055), Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP 055), Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125), Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123), Rodovia Raposo Tavares (SP 270) e Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (SP 360), muito utilizada para quem segue em direção aos municípios de Atibaia, Morungaba, Lindóia, Águas de Lindóia e Circuito das Águas.

Os horários de maior movimento nas rodovias neste período são esperados a partir das 15h das sextas-feiras até às 19h. No sábado, o tráfego deve aumentar entre às 14h e às 21h e aos domingos, das 10h às 22h. Informações sobre as condições do trânsito nas estradas envolvidas na operação podem ser consultadas por meio dos boletins publicados pelo DER no site www.der.sp.gov.br e pelo Twitter (@_dersp).

Esquema Operacional - Durante todo o período serão disponibilizados aproximadamente 600 profissionais que trabalharão em esquema de plantão para que os impactos do alto fluxo de veículos sejam minimizados. Com isso, a prestação de serviços e informações aos usuários será ampliada e garantirão um eficiente atendimento nas rodovias, com socorro mecânico, guincho e monitoramento.

Nesta operação estarão disponíveis 46 viaturas de inspeção, 71 guinchos (entre leves e pesados), sete caminhões pipas, 47 veículos de apoio e 21 veículos de apreensão de animais. Para o monitoramento das rodovias serão utilizadas 56 câmeras de CFTV fixas e móveis, 37 equipamentos de análise do tráfego e 55 painéis de mensagens variáveis, que trarão informações educativas como não dirigir usando o telefone celular.