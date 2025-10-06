Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 05/10/2025
DER-SP inicia Operação Especial Romaria Nossa Senhora Aparecida

Ação ocorre até 13 de outubro com 220 colaboradores, 55 veículos de apoio, reforço de sinalização e monitoramento 24h para garantir fluidez no tráfego e segurança a romeiros e demais usuários

06 outubro 2025 - 15h36Por Fernando
As equipes estarão posicionadas ao longo das rodovias da região para realizar inspeções, organizar o tráfego e atender a eventuais ocorrênciasAs equipes estarão posicionadas ao longo das rodovias da região para realizar inspeções, organizar o tráfego e atender a eventuais ocorrências - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), realiza até 13 de outubro a Operação Romaria Nossa Senhora Aparecida 2025. A ação tem como objetivo garantir segurança viária, fluidez no tráfego e apoio ao grande número de fiéis que seguem em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, com estimativa de mais de 280 mil veículos nos principais trechos de acesso à região.

A operação contará com reforço de sinalização, monitoramento contínuo e equipes de apoio ao tráfego. Para atender à demanda, o DER-SP mobilizará 220 colaboradores, distribuídos entre as unidades operacionais de Taubaté, São Paulo e efetivos extraordinários.

Serão utilizados 55 veículos operacionais, entre caminhonetes, picapes, guinchos leves e pesados, motos, vans, veículos leves e um veículo destinado à captura de animais. A ação também contará com Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) instalados em pontos estratégicos, com informações em tempo real sobre segurança, ocorrências e orientações aos condutores.

“A Operação Romaria representa o compromisso do DER-SP com a segurança dos milhares de romeiros que se dirigem a Aparecida neste período e dos veículos que circulam na região. Atuaremos com planejamento e efetivo reforçado para que o trajeto até o Santuário ocorra de forma segura, fluida e tranquila para todos os usuários das rodovias”, afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.

As equipes estarão posicionadas ao longo das rodovias da região para realizar inspeções, organizar o tráfego e atender a eventuais ocorrências. As atividades incluem reforço de sinalização na SP-062, entre os km 101 e 172,8, e na SPA-099/060, do km 0 ao km 4. O monitoramento será intensificado especialmente na altura do km 166 da SP-062 e da SPA-099/060, com PMVs posicionados nos km 159,8 e 186,05 da SP-062.

O volume estimado de tráfego é de 55,4 mil veículos na SP-046 (Rodovia Oswaldo Barbosa Guisardi), km 167; 103,3 mil na SP-052 (Rodovia Hamilton Vieira Mendes), km 215,6; e 122,3 mil na SP-123 (Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro).

As equipes atuarão prioritariamente nas rodovias que dão acesso à cidade de Aparecida, com inspeções e ações de organização do tráfego nos seguintes trechos:

SP-042: km 149,5 ao km 169,52
SP-046: km 151,2 ao km 167,1
SP-052: km 209,9 ao km 236,1
SP-058: km 201,8 ao km 242
SP-062: km 101 ao km 202,1
SP-123: km 0 ao km 46
SP-132: km 151 ao km 167,71

A Operação Romaria Nossa Senhora Aparecida 2025 integra o calendário anual do DER-SP de ações especiais em apoio a eventos, intensificando sinalização, monitoramento e suporte viário para garantir a segurança de motoristas, pedestres e romeiros.

