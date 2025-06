DER-SP realiza Simpósio de Sustentabilidade para promover iniciativas ambientais no setor rodoviário

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), realiza nesta terça-feira (03) o Simpósio de Sustentabilidade DER-SP, como parte das atividades da Semana do Meio Ambiente 2025. O evento contará com palestras e painéis sobre sustentabilidade, descarbonização, uso de materiais alternativos de menor impacto ambiental em obras viárias, entre outros temas.

Estão previstas as presenças da secretária da Semil, Natália Resende, do presidente do DER-SP, Sergio Codelo, além de representantes de outros órgãos públicos, instituições de pesquisa e empresas privadas. Na ocasião, será divulgado o Inventário de Emissões do DER-SP, por meio do qual o departamento mapeará e quantificará as emissões ao longo de suas atividades.

Serviço

Simpósio de Sustentabilidade

Data: terça-feira, 3 de junho de 2025

Horário: 8h30 às 18h

Local: Avenida do Estado, 777 – Ponte Pequena – São Paulo (SP)