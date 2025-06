Dermatologista dá dicas para cuidar da pele com a queda de temperatura

A queda brusca de temperatura geralmente vem acompanhada com mudanças de hábitos. O chuveiro mais quente, por exemplo, é um dos principais sinais a serem observados. Nessa época do ano, a pele fica mais seca, o que pode causar ou agravar diversos problemas como dermatite atópica e seborreica, psoríase e outros.

O alerta é de Daniela Brasil, dermatologista da Hapvida que atua no Centro Clínico, em Mogi das Cruzes (SP). Ela reforça que o ressecamento da pele também aumenta a vulnerabilidade a infecções e irritações, portanto os pais precisam ficar atentos a quaisquer reações. “A exposição excessiva ao vento e ao frio ajudam nos processos de irritação também”, explica.

A médica destaca ainda que é sempre fundamental procurar um especialista nessa época do ano, incluindo quem não tem problemas crônicos. “Muitas vezes há o surgimento de uma alergia desconhecida ou mesmo o agravamento de problemas já conhecidos”, ensina.

Entretanto, há algumas ações que podem ajudar a manter a saúde da pele. Daniela indica que, no outono e no inverno, se torna fundamental manter a pele hidratada, protegida e cuidada. A chave para a saúde dermatológica nessas estações é a ingestão de bastante água (no mínimo dois litros por dia), a hidratação e a limpeza da epiderme com produtos específicos, além da utilização mediante prescrição médica para proteção solar.

Outra dica gira em torno dos banhos. “Sempre recomendamos que as pessoas evitem banhos quentes e muito demorados, porque a água quente pode ressecar a pele e remover a oleosidade natural. Tome banhos mais mornos e utilize sabonetes hidratantes recomendados por um profissional”, ressalta.

Os lábios também costumam ressecar no inverno, pondera ela; por isso, é importante usar protetores labiais e hidratantes específicos para a região. Uma alimentação saudável e equilibrada contribui para a saúde da pele.