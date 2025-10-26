Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 26/10/2025
Região

Desafio de gerar empregos leva municípios a ampliar projetos

Projeto Suzano Mais Emprego atende, em média, 1,1 mil candidatos por mês, conforme informações da Prefeitura

26 outubro 2025 - 20h00Por Gabriel Vicco - Da Reportagem Local
Suzano Mais Emprego é um dos programas da PrefeituraSuzano Mais Emprego é um dos programas da Prefeitura - (Foto: Luana bergamini/secop suzano)

As cidades do Alto Tietê mantêm programas e projetos buscando gerar emprego e renda para a população. As informações desta matéria são dos municípios de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Guararema.

Em Suzano, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego conta com o projeto “Suzano Mais Emprego”, que em média tem cerca de 1,1 mil inscrições de candidatos a vagas de trabalho.
O programa recebe currículos e encaminha empresas que cadastram vagas para divulgação. 

A Prefeitura destaca, ainda, que a empregabilidade acontece quando o município incentiva investimentos na vinda de empresas, na agricultura e no turismo. “O foco está em desenvolver a cidade e assim gerar mais empregos”, disse a administração.

O principal caminho para participar do “Suzano Mais Emprego” é por meio do cadastro do currículo no site suzanomaisemprego.com.br.
Uma das metas da pasta é desenvolver, em breve, novos projetos, voltados às mulheres, ao primeiro emprego e às pessoas com 45 anos ou mais. 

A Prefeitura destacou também que firmou convênios recentemente com o governo estadual para 150 novas vagas de estágio, disponibilizadas por meio do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee). A iniciativa beneficiará estudantes do ensino médio técnico.

Em Mogi, a Prefeitura informou que conta com a plataforma Emprega Mogi, conectando empresas e candidatos, oferecendo um canal direto e gratuito para cadastro de vagas e currículos, além do encaminhamento para processos seletivos. Os atendimentos, presenciais e virtuais, é de mais de 1,5 mil por mês.

Entre os trabalhos mantidos, a administração destacou: atendimento ao público para cadastro e envio de candidaturas; realização de mutirões de emprego, com vagas para diversas áreas; e mutirões específicos, como os voltados para pessoas com deficiência (PCDs) e vagas exclusivas às mulheres.

Os interessados em participar precisam acessar o site mogiconectaemprego.mogidascruzes.sp.gov.br ou entrar em contato no WhatsApp (11) 97422-4273.

O atendimento presencial pode ser feito no Centro Integrado de Cidadania (CIC) Jundiapeba, Crescer Braz Cubas, Terminal Estudantes e Unidade II da Prefeitura, localizado na Rua Francisco Franco, 133.

A Prefeitura disse que terá dois mutirões no mês de novembro: mutirão de emprego voltado ao comércio, na primeira quinzena; e mutirões descentralizados, começando em Jundiapeba, na segunda quinzena.
“O contato constante com as empresas, somado a essas ações, reforçam o compromisso da Prefeitura com a empregabilidade e o desenvolvimento econômico local”, disse a administração.

A Prefeitura de Itaquá informou que vem desenvolvendo “uma série de ações e programas com foco na empregabilidade, capacitação e incentivo ao empreendedorismo no município”.

O destaque da administração é o programa Itaquá Mais Emprego, que tem o objetivo de agilizar a captação e oferta de vagas de trabalho, priorizando os meios digitais. Neste ano, o projeto já registrou aproximadamente 4 mil vagas inscritas, com cerca de 20 candidatos por vaga e uma taxa de aproveitamento de cerca de 15% em contratações.

A cidade também tem, por meio de uma parceria com o Governo do Estado e o Ministério do Trabalho, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que atua de maneira integrada ao Itaquá Mais Emprego, compartilhando a mesma base de dados. O PAT também é responsável pela gestão do benefício do seguro-desemprego.

Em Ferraz, a Prefeitura disse que realiza cursos profissionalizantes por meio da plataforma Trampolim, em parceria com o Governo do Estado. Por meio de outras parcerias, como com o Sebrae e Senac, são oferecidos cursos profissionalizantes para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Além disso, a cidade conta com o programa “Emprega Ferraz PAT”, que tem como missão intermediar ações de empregabilidade entre o trabalhador e as empresas por meio da captação de vagas.

No “Emprega Ferraz PAT” são mais de 4 mil currículos cadastrados no banco de dados e mais de 6 mil vagas de emprego ofertadas para a população. A Prefeitura disse que mais de 5 mil candidatos foram encaminhados ao mercado de trabalho até o momento e que mais de 20 cursos foram ofertados.

Todos os interessados, a partir dos 16 anos, podem se inscrever nos cursos profissionalizantes ofertados, acompanhando as novas inscrições por meio do site e nas redes sociais da Prefeitura de Ferraz.

Os trabalhadores interessados nas oportunidades de trabalho disponíveis, é necessário encaminhar o currículo no Emprega Ferraz PAT pessoalmente, na Avenida Governador Jânio Quadros, 967.

A Prefeitura de Guararema informou que conta com o Serviço de Atendimento ao Trabalhador (SAT), serviço da Prefeitura que tem como objetivo intermediar o encontro entre pessoas que procuram emprego e empresas que oferecem vagas. O processo é facilitado por uma plataforma online.

O SAT, de acordo com a administração, já teve 10,7 mil candidatos cadastrados e mais de 500 empregadores cadastrados, totalizando 11,3 mil usuários ativos na plataforma.

A participação do projeto acontece por meio da plataforma sat.guararema.sp.gov.br. 

O candidato pode cadastrar o currículo, consultar vagas disponíveis e se candidatar. A empresa pode anunciar e receber currículos.

 

