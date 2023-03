Desafios da Saúde em Ferraz são tema em 8ª conferência municipal

Os desafios da Saúde de Ferraz de Vasconcelos foram discutidos durante a 8ª Conferência Municipal de Saúde, realizada na manhã desta sexta-feira (3), no Rotary Club da cidade. O evento reuniu gestores, profissionais e usuários do setor.

A programação se estendeu ao longo do dia, com a abertura oficial e composição da mesa com as autoridades presentes. A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Marisa de Freitas Sugaya destacou a importância do debate para obter avanço no setor.

O secretário de Saúde, Clécio Gonçalves, lembrou que já esteve em conferências anteriores como usuário do SUS e destacou a alegria de ver a casa cheia, mas observou que são muitos os desafios ainda a serem alcançados.

Já o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento, Daniel Balke quebrou o protocolo e pediu ao público presente um minuto de silêncio pelas vítimas das chuvas. Lembrou ainda, que durante a pandemia do Coronavírus, os funcionários da Saúde foram essenciais para salvar vidas.

Além deles estiveram presentes, os secretários Ana Rosa Augusto Rodrigues (Cultura e Turismo), Robson Xisto (Assistência Social), Manoel Romero (coordenador da Secretaria de Saúde), Aline Nogueira Vieira (diretora do Hospital Regional); Kléber Leite (presidente da OAB de Ferraz); Mônica; assistente social e Lucia Kaori, psicóloga, da Defensoria Pública de Ferraz, além dos vereadores Osni Pasquarelli , o Ní; Ananias Coelho, o Neto do Cambiri e Cláudio Ramos, que discursou em nome do legislativo.

Logo em seguida a fala das autoridades foi lido o regulamento da conferência. A programação também incluiu palestras proferidas por Douglas Alves, coordenador do Fórum Regional dos Conselhos Municipais de Saúde do Alto Tietê/Região Metropolitana de São Paulo e Érico Vasconcelos, consultor da UniverSaúde.

As plenárias temáticas foram divididas pelos seguintes eixos temáticos: I – O Brasil que temos. O Brasil que queremos; II – o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; III – Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia e o IV – Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas.