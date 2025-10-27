Desassoreamento do Rio Jundiaí se inicia em prevenção às chuvas

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, em parceria com a SP Águas, do Governo do Estado de São Paulo, acaba de dar início às obras de desassoreamento no Rio Jundiaí.

Os trabalhos fazem parte do pacote de melhoria na capacidade de escoamento dos principais rios, córregos e ribeirões da cidade, em uma ação preventiva e de preparação da cidade para mais um período de chuvas.

O Rio Jundiaí receberá os trabalhos entre a adutora da Sabesp, na Vila Nova Jundiapeba e a avenida Comendador Fumio Horii, mais conhecida como avenida das Orquídeas, numa extensão total de 2 mil metros. Por se tratar de um trecho longo, a previsão é que os serviços neste curso d´água se estendam por pelo menos um mês.

Além de ser um dos principais afluentes do Rio Tietê na cidade, portanto gerador de um impacto no sistema de escoamento das águas da chuva para a cidade como um todo, o desassoreamento do Rio Jundiaí promove reflexos positivos, de diminuição na possibilidade de transbordamentos e alagamentos, em especial na região do Oropó e também em Jundiapeba, que fazem margem ao curso d´água.

O último local a receber esses trabalhos em parceria com a SP Águas foi o Córrego Ribeirão Ipiranga.

Ali, os trabalhos contemplaram um trecho de 300 metros entre a foz, no Rio Tietê e a altura da rua Casarejos, na Vila Industrial e culminaram com 150 viagens de caminhão, para o bota-fora de cerca de 2.400 metros cúbicos de sedimentos retirados do fundo do córrego.

A parceria com a SP Águas é de grande importância, pois a agência emprega mão de obra e maquinário específicos para os trabalhos de desassoreamento, como balsa e escavadeira, o que contribui para a obtenção de bons resultados.

O desassoreamento é uma das formas mais eficientes de evitar enchentes e alagamentos durante o período mais chuvoso do ano.

A partir da remoção de sedimentos e outros materiais do leito de rios, córregos e ribeirões, é possível restaurar a profundidade e a capacidade de escoamento dos mesmos, o que reduz o risco de transbordamentos e alagamentos.