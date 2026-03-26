'Desenvolve Arujá' é lançado para microempreendedores

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Arujá lançou, nesta quarta-feira (26), o programa Desenvolve Arujá e oficializou a chegada do programa Oxigênio, do Sebrae-SP, iniciativa pioneira no estado voltada ao fortalecimento de microempreendedores.

O evento reuniu microempreendedores da cidade e contou com a presença do diretor técnico do Sebrae-SP, Marco Vinholi, do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, José Carlos Santos, do prefeito Luis Camargo e da vereadora Professora Cris, representando a Câmara Municipal.

Com o público feminino em maioria, o destaque do encontro foi o lançamento do programa Oxigênio, considerado uma das principais apostas do Sebrae para reduzir a mortalidade de pequenos negócios. A iniciativa oferece suporte direto aos empreendedores que estão começando, com o acesso ao microcrédito.

Por meio do aumento do score financeiro, o programa facilita a aprovação de crédito e garante capital de giro, importante para manter as novas empresas em funcionamento, dando oxigênio, conforme explica Vinholi.

“É um programa pioneiro que dá acesso ao crédito a esses empresários e para quem quer empreender. Arujá sai na frente com esse grande programa, consolidando uma atividade muito forte, que é o empreendedorismo”, disse.

“Muitos negócios encerram as atividades não por falta de vendas, mas por ausência de fôlego financeiro. A proposta é enfrentar esse cenário com orientação e crédito assistido”, comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico.

De acordo com o chefe da pasta, nos últimos anos, o município registrou crescimento no número de empresas, saltando de 5 mil para 18 mil CNPJs ativos, resultado de políticas públicas de incentivo e parcerias conduzidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Já o Desenvolve Arujá, lançado anteriormente como projeto piloto, agora passa a operar de forma oficial. A iniciativa tem como objetivo ampliar a qualificação dos empreendedores, estimular novos negócios e fortalecer o comércio na cidade. A plataforma do programa entra ao ar nos próximos dias no site da Prefeitura, com acesso voltado especialmente aos micro e pequenos empreendedores.

O programa também prevê ações como a inclusão do ensino de empreendedorismo nas escolas da rede municipal, que deve alcançar mais de 6 mil alunos. A proposta é criar uma cultura empreendedora desde cedo e preparar novas gerações para o mercado.

“É um dia histórico para Arujá. Estamos falando de dois grandes projetos que saem do papel para facilitar a vida de quem já tem uma empresa ou quem ainda quer empreender. Somos a primeira cidade do estado a contar com essa parceria importante do Sebrae. Temos muito a celebrar”, concluiu o prefeito Luis Camargo.