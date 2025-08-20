Desenvolve SP apresenta opções de financiamento a empresários de Poá

A Desenvolve SP, agência de fomento vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, realizou nesta terça-feira (19) uma edição da Jornada de Crédito em parceria com a Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Relação do Trabalho de Poá. O encontro, realizado na Câmara Municipal, reuniu microempreendedores individuais (MEIs), pequenos e médios empresários, além de interessados em iniciar novos negócios, e apresentou linhas de financiamento com condições diferenciadas, como juros abaixo dos praticados no mercado, prazos estendidos de pagamento e carência para início dos pagamentos.

Durante o evento, o consultor de negócios da Desenvolve SP, Ricardo Dalceno, e a agente de crédito do Banco do Povo de Poá, Elaine Martins, detalharam as linhas disponíveis para capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos e projetos de expansão. Após a palestra, os participantes puderam esclarecer dúvidas e receber orientações personalizadas em atendimentos individuais, a fim de identificar a melhor solução financeira para cada perfil de negócio.

A secretária de Indústria, Comércio e Relação do Trabalho de Poá, Jeruza Reis, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da economia local. “O crédito oferecido pelo Governo do Estado é diferenciado do que os bancos normalmente praticam, com taxas bem reduzidas, muitas oportunidades para o empresário e o empreendedor alavancarem seus negócios e a nossa cidade se desenvolver. Uma grande oportunidade para receber orientação e fazer o setor crescer”, afirmou.

O consultor Ricardo Dalceno reforçou o papel da Desenvolve SP em democratizar o acesso ao crédito, promovendo maior competitividade para as empresas locais. “Essa palestra mostra as opções de linhas de crédito que a Desenvolve SP dispõe, para capital de giro, projeto, máquinas e equipamentos. Nosso propósito é oferecer linhas com taxas reduzidas, prazos alongados, para tornar o município mais competitivo. A Desenvolve tem todo o prazer em ajudar os empreendedores, acatar os projetos e oferecer toda a assessoria necessária”, afirmou.

Para o prefeito de Poá, Saulo Souza, a ação foi de grande importância para o crescimento econômico do município.

“Iniciativas como essa mostram o compromisso da nossa gestão com o desenvolvimento de Poá. Ao facilitar o acesso ao crédito e apoiar nossos empreendedores, estamos investindo diretamente no fortalecimento da economia local e na geração de empregos. É fundamental dar esse suporte a quem acredita e aposta na cidade”, declarou.