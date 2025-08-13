Desenvolve SP leva Jornada de Crédito a Poá para impulsionar negócios

A Desenvolve SP, agência de fomento do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, realiza no próximo dia 19 de agosto, às 10 horas, uma edição da Jornada de Crédito em Poá. O encontro será na Câmara Municipal, localizada na Rua Vereador José Calil, 100, no centro da cidade, e contará com a participação da Secretaria de Indústria, Comércio e Relações do Trabalho de Poá, Associação Comercial e Industrial de Poá (ACIPOÁ), Sebrae Aqui e do Banco do Povo unidade Poá.

A iniciativa é voltada para microempreendedores individuais (MEIs), micro, pequenos e médios empresários, além de pessoas que desejam iniciar um negócio. O evento é gratuito, mas é necessário fazer a inscrição prévia, que pode ser realizada pelo link: https://forms.gle/jRAYDNeC8oCSBTZT8.

Durante a jornada, representantes da Desenvolve SP e do Banco do Povo Paulista irão apresentar suas linhas de financiamento, que incluem taxas de juros abaixo das praticadas pelo mercado, prazos estendidos para pagamento e períodos de carência. Também serão realizados atendimentos individuais, nos quais consultores irão orientar os empreendedores sobre as melhores opções de crédito para seus perfis e projetos.

A secretária de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho de Poá, Jeruza Reis, destacou a relevância da ação. "Eventos como esse aproximam o empreendedor das ferramentas necessárias para expandir seu negócio ou iniciar uma nova atividade. A orientação e o acesso a crédito de forma facilitada são essenciais para o desenvolvimento econômico da cidade", afirmou.