Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 13 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 13/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Desenvolve SP leva Jornada de Crédito a Poá para impulsionar negócios

Evento gratuito, com apoio da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho de Poá, oferecerá orientações e acesso a linhas de financiamento com taxas reduzidas

13 agosto 2025 - 21h30Por de Poá
Desenvolve SP leva Jornada de Crédito a Poá para impulsionar negóciosDesenvolve SP leva Jornada de Crédito a Poá para impulsionar negócios - (Foto: Divulgação/Governo de São Paulo)

A Desenvolve SP, agência de fomento do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, realiza no próximo dia 19 de agosto, às 10 horas, uma edição da Jornada de Crédito em Poá. O encontro será na Câmara Municipal, localizada na Rua Vereador José Calil, 100, no centro da cidade, e contará com a participação da Secretaria de Indústria, Comércio e Relações do Trabalho de Poá, Associação Comercial e Industrial de Poá (ACIPOÁ), Sebrae Aqui e do Banco do Povo unidade Poá.

A iniciativa é voltada para microempreendedores individuais (MEIs), micro, pequenos e médios empresários, além de pessoas que desejam iniciar um negócio. O evento é gratuito, mas é necessário fazer a inscrição prévia, que pode ser realizada pelo link: https://forms.gle/jRAYDNeC8oCSBTZT8.

Durante a jornada, representantes da Desenvolve SP e do Banco do Povo Paulista irão apresentar suas linhas de financiamento, que incluem taxas de juros abaixo das praticadas pelo mercado, prazos estendidos para pagamento e períodos de carência. Também serão realizados atendimentos individuais, nos quais consultores irão orientar os empreendedores sobre as melhores opções de crédito para seus perfis e projetos.

A secretária de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho de Poá, Jeruza Reis, destacou a relevância da ação. "Eventos como esse aproximam o empreendedor das ferramentas necessárias para expandir seu negócio ou iniciar uma nova atividade. A orientação e o acesso a crédito de forma facilitada são essenciais para o desenvolvimento econômico da cidade", afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Câmara de Mogi aprova abertura de crédito de R$ 2,3 mi para regularização fundiária
Região

Câmara de Mogi aprova abertura de crédito de R$ 2,3 mi para regularização fundiária

Refis começa nesta sexta em Ferraz com descontos de até 100%
Região

Refis começa nesta sexta em Ferraz com descontos de até 100%

Ortopedista alerta: hábito de usar celular pode gerar uma carga de 27 kg no pescoço
Região

Ortopedista alerta: hábito de usar celular pode gerar uma carga de 27 kg no pescoço

Vereador Adilson Horse discute implantação do Programa Muralha Paulista na região de Palmeiras
Região

Vereador Adilson Horse discute implantação do Programa Muralha Paulista na região de Palmeiras

Câmara de Mogi aprova projeto que autoriza venda de imóveis municipais
Região

Câmara de Mogi aprova projeto que autoriza venda de imóveis municipais

HIC Investimentos reinaugura escritório em Mogi das Cruzes e reforça compromisso com a cidade
Região

HIC Investimentos reinaugura escritório em Mogi das Cruzes e reforça compromisso com a cidade