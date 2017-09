Desenvolve SP realiza workshop em Mogi das Cruzes

A Desenvolve SP - Agência de Desenvolvimento Paulista realiza na próxima quarta-feira (27), em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, o workshop "Uma Solução Para Cada Fase do seu Negócio". Na oportunidade, os pequenos e médios empreendedores poderão conhecer as linhas de crédito da instituição e obter orientação sobre como acessar o financiamento ideal para investir de forma correta e planejada.

Dividido em duas etapas, o workshop começa a partir das 9 horas, com palestras da Desenvolve SP, do BNDES e da Investe SP, que irão apresentar seus serviços e opções de crédito, como linhas para projetos de expansão, modernização, inovação, compra de máquinas e equipamentos e capital de giro.

Na sequência, os empresários interessados receberão atendimento individual, que deve ser agendado com antecedência, para tirar dúvidas ou apresentar projetos de investimento. O evento é gratuito e será realizado no Polo Digital da Prefeitura de Mogi das Cruzes, localizado na Av. João XXIII, 1.160 - Cesar de Souza. Agendamentos pelo link: https://goo.gl/forms/wuRM8Vuumel4fB0l1 Mais informações pelo telefone: (11) 4798 5128 ou e-mail: desenvolvimento@pmmc.com.br.

“Nosso objetivo é tornar as empresas paulistas cada vez mais competitivas. Além dos juros baixos, que partem de zero% ao mês para projetos inovadores, trabalhamos com longos prazos de até 10 anos para pagamento e carência máxima de 24 meses. São condições que os pequenos e médios empresários não encontram no mercado tradicional de crédito”, diz Milton Luiz de Melo Santos, presidente da instituição financeira. A Desenvolve SP também opera com repasses de linhas do BNDES e da Finep.

Sobre a Desenvolve SP

A Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista é a instituição do Governo do Estado de São Paulo que financia, por meio de linhas de crédito sustentáveis, o crescimento planejado das pequenas e médias empresas e municípios paulistas. A Agência superou a marca de R$ 2,6 bilhões em financiamentos para mais de 1.800 empresas e prefeituras em 278 cidades. Para saber mais sobre a instituição acesse www.desenvolvesp.com.br.