Desenvolvimento Econômico de Mogi ganha reforço com a vinda do economista Claudio Costa

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mogi das Cruzes acaba de ganhar um reforço de peso: o economista e empresário Claudio Costa, que passar a responder como adjunto da pasta, ao lado do secretário Sadao Sakai. O anúncio foi feito hoje (dia 17/03) pela prefeita Mara Bertaiolli, destacando que a retomada dos investimentos, capacitação profissional e geração de empregos são prioridade desta gestão.

“O Claudio vem da iniciativa privada, com uma grande experiência em economia e gestão de negócios. Será um grande parceiro do secretário Sadao na busca de investimentos e boas parcerias, garantindo a retomada do crescimento, geração de emprego e renda da nossa cidade”, afirmou a prefeita Mara Bertaiolli.

Já na Cultura, a pasta passa a ser comandada pelo músico mogiano Guilherme de La Plata, ao lado da servidora pública, com mais de 20 anos de experiência na área da cultura da Prefeitura de Mogi, Tereza Cristhina Vaz. A ceramista Yara Almeida, que seguia à frente da pasta, solicitou afastamento por motivos pessoais. “Agradeço a dedicação, experiência e cuidado com a nossa cidade neste período que a Yara esteve à frente da Secretaria. Seguimos trabalhando com muito carinho e atenção pela cultura e demais segmentos da nossa cidade”, disse a prefeita.