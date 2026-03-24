Desenvolvimento Econômico participa de seminário internacional sobre cidades inteligentes 

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, Mauro Vaz, participou nesta terça-feira (24/03) de um seminário sobre oportunidades de negócios entre Brasil e Europa, com foco em “smart cities” e tecnologia, realizado na sede da Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil, no bairro Cidade Monções, em São Paulo. O encontro reuniu empresas e especialistas de países como Espanha, Itália e Portugal, com o objetivo de apresentar soluções voltadas à melhoria da gestão urbana e discutir possibilidades de internacionalização de negócios.

Mauro Vaz representou o prefeito Pedro Ishi e esteve acompanhado do diretor da pasta Fernando Fernandes e do auxiliar Lucas Morell. O seminário reuniu empresas estrangeiras que apresentaram soluções tecnológicas voltadas ao conceito de cidades inteligentes, com foco na modernização da gestão urbana.

Durante o encontro, que ocorreu das 9 às 12 horas, foram detalhadas aplicações nas áreas de mobilidade urbana, gestão de serviços públicos, sustentabilidade e digitalização de processos. As iniciativas buscam otimizar recursos, aumentar a eficiência administrativa e qualificar o atendimento à população.

A programação também destacou oportunidades para empresas brasileiras de tecnologia no mercado europeu, com apresentações sobre possibilidades de atuação no exterior e experiências de internacionalização. O encontro possibilitou a troca de informações entre os participantes, conectando empresas e instituições em torno de soluções voltadas ao desenvolvimento urbano.

Durante sua apresentação, o secretário exibiu um vídeo institucional com legendas em inglês, destacando pontos estratégicos de Suzano, como o potencial econômico, a localização e a capacidade de desenvolvimento do município, facilitando a compreensão por parte dos representantes internacionais presentes.

Para o chefe da pasta, a participação no evento também foi uma oportunidade de apresentar ações em andamento no município e ampliar o diálogo com empresas estrangeiras. “Além de acompanhar as soluções apresentadas, conseguimos tratar sobre a Cadeia Produtiva Local, que aproxima as empresas instaladas em Suzano dos fornecedores da própria cidade, fortalecendo a indústria e incentivando novos negócios. Também mostramos, por meio do vídeo institucional em inglês, os diferenciais do município, como a localização estratégica, a estrutura industrial e o potencial de expansão, o que contribui para ampliar o interesse de empresas e abrir novas possibilidades de parceria”, afirmou.