Desenvolvimento Social de Itaquá forma 3,2 mil alunos em cursos de profissionalização

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Itaquaquecetuba formou, em 2023, 3.290 alunos em cursos de profissionalização. Oferecidos de graça aos munícipes, as oportunidades tem por objetivo ampliar a qualificação de jovens e prepará-los para as primeiras experiências no mercado de trabalho. Para isso, a Casa de Cursos e o Centro de Capacitação Profissional, ambos na região central da cidade, contam com uma gama de oportunidades.



Entre os cursos disponíveis estão de alongamento de unhas, culinária, designer de sobrancelhas, extensão de cílios, banho e tosa, maquiagem, martelinho de ouro, corte e costura, artesanato, cabeleireiro, manicure e depilação. Para este ano, a ideia é seguir com os investimentos e a abertura de novas vagas de maneira descentralizada a fim de atender os bairros.



"Itaquá investe em capacitação porque a administração entende que isso é crucial para mudar a realidade da cidade e isso é o que estamos fazendo", disse o secretário de Desenvolvimento Social, Gabriel Rocha. Para se inscrever, basta ir à unidade de interesse com documentos pessoais e comprovante de endereço.



No momento, as inscrições estão abertas para o curso de maquiagem no CRAS Morro Branco (avenida Ítalo Adami, 2.023 - Morro Branco), designer de sobrancelhas e extensão de cílios no CRAS Quinta da Boa Vista (estrada de São Bento, 1.691 - Vila Ferlópolis), alongamento de unhas no CRAS Caiuby (rua Ribeirão Preto, 9 - Jardim Caiuby), além de culinária e barbearia na Casa de Cursos (rua Dirce Passos, 14 - Centro).



Para o próximo mês, a expectativa é abrir mais oportunidades em outros cursos e atividades, inclusive no CECAPI (avenida Emancipação, 37 Centro). "Quando falamos em desenvolvimento social, estamos falando de algo muito maior do que cuidar de pessoas. É importante reconhecer as necessidades, dar oportunidade e estender as mãos. Assim começa a transformação social que acreditamos", completou o prefeito Eduardo Boigues.