Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 15 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 15/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Comemoração

Desfile Cívico de aniversário em Ferraz reúne mais de 5 mil pessoas

Prefeita Priscila Gambale celebrou o retorno do desfile municipal, considerado um marco cultural da cidade

15 outubro 2025 - 09h00Por Yasmin Torres - de Ferraz
Desfile Cívico de aniversário em Ferraz reúne mais de 5 mil pessoasDesfile Cívico de aniversário em Ferraz reúne mais de 5 mil pessoas - (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz )

Mais de 5 mil pessoas, sendo 3 mil de público e 2 mil se apresentando, prestigiaram o desfile cívico em comemoração aos 72 anos de emancipação político-administrativa de Ferraz de Vasconcelos, realizado na manhã desta terça-feira (14), na Avenida Brasil. Cerca de duas mil pessoas participaram diretamente do cortejo, com destaque para a Secretaria de Educação, que reuniu o maior número de alas, seguida pelas pastas de Saúde, Esportes e Lazer, Segurança Urbana, Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Proteção Animal, entre outras.

A prefeita Priscila Gambale celebrou o retorno do desfile municipal, considerado um marco cultural da cidade. “É uma alegria muito grande poder comemorar os 72 anos de emancipação política da nossa cidade. Esse evento é, na verdade, um resgate da tradição do nosso desfile cívico, que se perdeu com o tempo, mas que agora, na nossa gestão, conseguimos trazer de volta, respeitando a cultura de Ferraz. Mais de duas mil pessoas desfilaram hoje, entre ferrazenses e convidados. O dia é de muita comemoração para o nosso município”, disse.

O deputado Rodrigo Gambale também destacou o momento histórico e as perspectivas de crescimento do município. “Ferraz vive o maior ciclo de investimentos da sua história. Somente neste ano, foram mais de R$ 100 milhões anunciados pelo governo federal, algo inédito em todo o Alto Tietê. Retomamos obras paradas, entregamos moradias, postos de saúde e seguimos avançando com o Instituto Federal e as melhorias na Vila Cristina. Até o ano que vem, nossa meta é alcançar R$ 700 milhões em recursos para transformar, de fato, a qualidade de vida da nossa população”, afirmou.

Ferraz de Vasconcelos se desenvolveu a partir da estação ferroviária, um marco tão importante que deu origem ao nome da cidade, em homenagem ao engenheiro José Ferraz de Vasconcelos, responsável pela Estrada de Ferro Central do Brasil e projetista da primeira estação local. A tradição do cultivo da uva Itália, símbolo do município, também foi lembrada durante o desfile, que contou com carros antigos, integrantes do Zapata Motos Clube e apresentação da Fanfarra Municipal, relembrando diferentes épocas e celebrando a história da cidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mulheres são 70,2% dos professores do Alto Tietê; conheça docentes que usam a arte para transformar
Região

Mulheres são 70,2% dos professores do Alto Tietê; conheça docentes que usam a arte para transformar

Mogi protocola ações na Justiça para isentar os mogianos do pagamento de pedágio na Mogi-Dutra
Região

Mogi protocola ações na Justiça para isentar os mogianos do pagamento de pedágio na Mogi-Dutra

Vereadores de Mogi isentam estabelecimentos com brigada de incêndio de obrigatoriedade
Região

Vereadores de Mogi isentam estabelecimentos com brigada de incêndio de obrigatoriedade

Vigilância Sanitária interdita fábrica de gelo saborizado e descarta mais de 400 quilos de produtos
Região

Vigilância Sanitária interdita fábrica de gelo saborizado e descarta mais de 400 quilos de produtos

Ferraz celebra 72 anos; Priscila destaca obras e investimentos
Comemoração

Ferraz celebra 72 anos; Priscila destaca obras e investimentos

Ações na Justiça buscam isentar mogianos do pagamento de pedágio na Mogi-Dutra
Região

Ações na Justiça buscam isentar mogianos do pagamento de pedágio na Mogi-Dutra