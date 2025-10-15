Desfile Cívico de aniversário em Ferraz reúne mais de 5 mil pessoas

Mais de 5 mil pessoas, sendo 3 mil de público e 2 mil se apresentando, prestigiaram o desfile cívico em comemoração aos 72 anos de emancipação político-administrativa de Ferraz de Vasconcelos, realizado na manhã desta terça-feira (14), na Avenida Brasil. Cerca de duas mil pessoas participaram diretamente do cortejo, com destaque para a Secretaria de Educação, que reuniu o maior número de alas, seguida pelas pastas de Saúde, Esportes e Lazer, Segurança Urbana, Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Proteção Animal, entre outras.

A prefeita Priscila Gambale celebrou o retorno do desfile municipal, considerado um marco cultural da cidade. “É uma alegria muito grande poder comemorar os 72 anos de emancipação política da nossa cidade. Esse evento é, na verdade, um resgate da tradição do nosso desfile cívico, que se perdeu com o tempo, mas que agora, na nossa gestão, conseguimos trazer de volta, respeitando a cultura de Ferraz. Mais de duas mil pessoas desfilaram hoje, entre ferrazenses e convidados. O dia é de muita comemoração para o nosso município”, disse.

O deputado Rodrigo Gambale também destacou o momento histórico e as perspectivas de crescimento do município. “Ferraz vive o maior ciclo de investimentos da sua história. Somente neste ano, foram mais de R$ 100 milhões anunciados pelo governo federal, algo inédito em todo o Alto Tietê. Retomamos obras paradas, entregamos moradias, postos de saúde e seguimos avançando com o Instituto Federal e as melhorias na Vila Cristina. Até o ano que vem, nossa meta é alcançar R$ 700 milhões em recursos para transformar, de fato, a qualidade de vida da nossa população”, afirmou.

Ferraz de Vasconcelos se desenvolveu a partir da estação ferroviária, um marco tão importante que deu origem ao nome da cidade, em homenagem ao engenheiro José Ferraz de Vasconcelos, responsável pela Estrada de Ferro Central do Brasil e projetista da primeira estação local. A tradição do cultivo da uva Itália, símbolo do município, também foi lembrada durante o desfile, que contou com carros antigos, integrantes do Zapata Motos Clube e apresentação da Fanfarra Municipal, relembrando diferentes épocas e celebrando a história da cidade.