Desfile Cívico-Militar 'Mogi e seus Distritos' levará para a Avenida Cívica mais de 6 mil participantes

O tradicional Desfile Cívico Militar em comemoração ao aniversário de Mogi das Cruzes no dia 1º de setembro terá como tema neste ano “Mogi e seus Distritos”. O evento, que está sendo organizado pela Secretaria de Educação, será às 9 horas e reunirá neste ano mais de seis mil participantes, sendo mais de dois mil alunos da rede municipal de ensino e representantes das bandas, fanfarras e instituições da cidade. O objetivo é apresentar na avenida os pontos de destaques dos distritos. A programação dos 459 anos de Mogi das Cruzes ainda conta com atrações musicais e inaugurações.

“No ano passado já tivemos um grande desfile com cerca de quatro mil participantes. Neste ano, teremos uma participação da maciça das nossas escolas e creches, que irão apresentar junto às instituições da cidade o que temos de melhor em cada ponto de Mogi. Além da tradicional parte militar, que encanta o público, acredito que vamos ter um desfile grandioso e emocionante”, disse a secretária de Educação, Juliana Guedes.

As escolas municipais estão se mobilizando junto às instituições e órgãos da Prefeitura de Mogi das Cruzes para a organização dos pelotões que serão divididos entre os oito distritos: Quatinga, Biritiba Ussu, Sabaúna, Taiaçupeba, Braz Cubas, César de Souza, Jundiapeba e Sede. Cada grupo definiu os destaques de cada região e estão se organizando para apresentar os temas na Avenida Cívica.

Na parte militar haverá a participação dos atiradores do Tiro de Guerra, Guarda Municipal, Polícias Civil, Militar (Proerd e Associação de Policiais Portadores de Deficiência), Ambiental e Rodoviária e Corpo de Bombeiros. Na parte final do desfile está programado os grupos de ciclistas da cidade, o pelotão pet, além dos carros antigos, motoclubes e jipe clubes. A última reunião da Comissão Organizadora com os participantes será na próxima segunda-feira (26/08), às 14 horas no Auditório do Cemforpe.