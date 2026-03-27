Desfile cívico reúne 10 mil e marca comemorações dos 77 anos de Poá

Poá deu início, nesta quinta-feira (26), às comemorações pelos 77 anos de emancipação político-administrativa com a realização do desfile cívico na Rua Vereador José Calil, em frente à Câmara Municipal. O evento reuniu cerca de 10 mil pessoas entre participantes e público.

A cerimônia contou com a presença do Prefeito Saulo Souza e da primeira-dama Flávia Souza, além de diversas autoridades, como o deputado federal Maurício Neves, o secretário licenciado de Segurança Pública do Estado de São Paulo Guilherme Derrite, o presidente da Câmara Lucas Ferrari, vereadores do município, a primeira-dama de Arujá Clau Camargo, o secretário de Governo Saul Souza, além de secretários municipais e outras lideranças.

O desfile reuniu alunos da rede municipal e estadual de ensino, forças de segurança, como a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, além de entidades sociais, e apresentações especiais da Banda Marcial de Poá e a Banda Marcial da Polícia Militar, destacando a participação ativa da comunidade.

Após o desfile, foi realizado o tradicional corte do bolo, reunindo autoridades e moradores em um momento simbólico que reforça a união da população.

Durante coletiva de imprensa, o prefeito destacou o momento vivido pela cidade e a participação popular. “Poá está celebrando um novo tempo, um tempo de mudanças, de transformação. E milhares de pessoas estão celebrando conosco neste dia de desfile cívico. Essa participação em massa revela a força do povo poaense e demonstra que estamos unidos para transformar cada vez mais essa cidade que nós amamos viver”, afirmou.

Na ocasião, Saulo Souza também entregou homenagens ao secretário licenciado de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, e ao deputado federal Maurício Neves, com uma réplica em miniatura de monumentos da cidade e uma orquídea, símbolo do município. O desfile marcou o início das comemorações oficiais, reunindo cultura, tradição e participação popular.