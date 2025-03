Desfile cívico reúne 7 mil pessoas e 'Poá Fest' recebe 20 mil no 76º aniversário

Pelo menos 7 mil pessoas acompanharam o desfile cívico em comemoração dos 76 anos de emancipação político-administrativa da cidade de Poá.

O evento teve início às 9 horas e trouxe como tema: “A História, Desenvolvimento e a Cultura de Poá”. O evento contou com aproximadamente 1200 integrantes, realizado em frente à Câmara Municipal (Rua Vereador José Calil), onde foi montada uma estrutura de arquibancadas para receber o público.

A atividade teve a participação dos alunos da Rede Municipal de Ensino, da Guarda Civil Municipal (GCM), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar com corpo musical, cavalaria e canil, Grupo de Escoteiros de Poá, da Banda Marcial de Poá, secretarias municipais, entidades e ONGs com atuação no município.

Logo após o desfile, foi cortado o tradicional bolo de aniversário da cidade. Às 14 horas, na Câmara Municipal, houve a cerimônia de progressão da Guarda Civil Municipal (GCM).

Além disso, às 16 horas, a Praça de Eventos recebeu shows infantis com a Patrulha Canina, Bolofofos e muitos outros personagens. A diversão das crianças contou com pipoca, algodão doce e brinquedos infláveis gratuitos durante toda a tarde.

Poá Fest

Cerca de 20 mil pessoas prestigiaram na noite desta terça-feira, dia 25, os shows das cantoras Isadora Pompeo e Esther Marcos, que trouxeram o melhor da música gospel. Elas se apresentaram na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, onde acontece o Poá Fest. A abertura dos shows foi feita pela cantora poaense Daphne.

O prefeito Saulo Souza subiu no palco ao lado da primeira-dama Flavia Souza, e do secretário de Cultura e Turismo, Paulo Roberto Barbosa, para falar com o público presente. “Esse é o retorno das tradicionais festas da nossa cidade, que vive hoje um tempo de mudança e transformação”, disse o chefe do Executivo.