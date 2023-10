Desfile cívico reúne público e marca aniversário dos 70 anos de Ferraz

Além de toda programação de shows e eventos, o aniversário de 70 anos de Ferraz de Vasconcelos também foi celebrado com o tradicional Desfile Cívico, neste sábado, dia 14 outubro.

A população acompanhou as homenagens da segurança pública, instituições de ensino e personalidades, com muita música, símbolos e elementos que compõem a história ferrazense. A concentração aconteceu na Avenida Brasil, a partir das 9 horas.

O evento aconteceu na Avenida Brasil, no Centro e o palanque das autoridades foi montado em frente à Praça da Independência. Reuniu mais de 3 mil pessoas.

Se apresentaram quase 30 alas com desfiles da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo representada pela Banda Musical da GCM criada em 1990. Em seguida, ocorreu o desfile da Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos, com a ronda escolar, patrulhamento de área, patrulhamento com motos, do patrulhamento rural, ambiental e no emprego de cães no policiamento.

O desfile continuou ainda com a GCM de Itaquaquecetuba, formada por diversos destacamentos, entre eles, o Canil, a Rotam (que realiza o patrulhamento com motos), a Ronda Maria da Penha, o Grupamento Ambiental, a Banda da GCM e o Grupamento do Caminhão Tempestade.

A Polícia Militar também teve destaque importante durante o desfile cívico em Ferraz. Composta pelos comandos de Policiamento de Choque, Policiamento Rodoviários, Policiamento Ambiental, Corpo de Bombeiros e Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo.

O Corpo de Bombeiros também se apresentou.

Houve um encontro das forças das cidades de Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guarulhos, Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba representada pelas GCMs da região.

Algumas secretarias também se apresentaram como a Secretaria de Assistência Social, que leva para o desfile cívico, idosos com a dança do Carimbó, jovens, adultos e crianças, adolescentes e profissionais do SUAS.

A Secretaria de Educação de Ferraz fez apresentação dos povos indígenas nas culturas afro-brasileira com os alunos das escolas municipais Helmuth Baxman; Myriam Penteado; Alfredo Fróes Neto, com ativistas convidados.

A prefeita Priscila Gambale deixou uma mensagem: "O desfile é uma grande festa de valorização da nossa gente, vislumbrando o futuro com as nossas crianças e ressaltando quem tanto ajudou a construir a história da nossa cidade", afirmou.

Na ala 15, uma homenagem à Festa da Uva e Produção da fruta na cidade com os alunos das escolas Luciano Polettti, Antonio Schiavinatti e José Sebastião. A autora do Hino à Ferraz de Vasconcelos, Célia Augusta de Araújo, também teve uma homenagem póstuma especial feita pelos alunos das escolas Maria Inês Camilo Batista Gurgel; Antonio Bernardino Corrêa e Thomaz Rodrigues Alckmin.

As indústrias também serão homenageadas pelos alunos das escolas NEF e Luterano. Haverá ainda o desfile dos grêmios estudantis das escolas municipais, além do Programa de Resistência e Combate às Drogas (Proerd).