Desfile em comemoração aos 66 anos de Braz Cubas reúne mais de mil participantes

Mais de mil pessoas se reuniram na manhã deste sábado (7) para apresentar o melhor de Braz Cubas no tradicional desfile Cívico-Militar em comemoração aos 66 anos do distrito. Escolas municipais e estaduais, instituições do distrito, empresas, entidades e associações demonstraram, na rua Dr. Deodato Wertheimer, os destaques do segundo distrito mais populoso da cidade, criado em 30 de dezembro de 1953 e que conta com cerca de 120 mil habitantes.

“É uma alegria comemorar o aniversário de Braz Cubas, um distrito que tem o tamanho de uma cidade com o comércio e uma indústria forte. Temos aqui o exemplo de duas grandes empresas. A Valtra, que está completando 60 anos na cidade, uma multinacional que confia na cidade e está em um processo de ampliação na sua planta. A JSL é um dos maiores empregadores de Mogi. Nosso compromisso é continuar investindo e manter os serviços, como no do Hospital Municipal e construção da Maternidade”, disse o prefeito Marcus Melo.

A abertura do desfile, organizado pela Administração Regional de Braz Cubas com apoio da Secretaria de Educação, contou com os representes da área militar (Guarda Municipal, polícias Civil, Militar, Rodoviária, Ambiental e Corpo de Bombeiros). Os alunos de creches, escolas municipais e estaduais do distrito apresentaram o comércio e a indústria local, a preservação do meio ambiente e os cuidados com a saúde.

Os alunos das ATI – Academias da Terceira Idade, instituições religiosas e projetos sociais e esportivos do distrito também participaram do desfile. A fanfarra da EE Prof. Galdino Pinheiro Franco animou o público. Estiveram presentes o vice-prefeito Juliano Abe, secretários municipais, autoridades do distrito de Braz Cubas e os vereadores Antonio Lino, Rodrigo Romão, Jean Lopes e Pedro Komura.

Investimentos

Neste ano, Braz Cubas recebeu investimentos da Prefeitura em diversas áreas, que proporcionaram melhor qualidade de vida aos moradores da região. Entre elas, ganha destaque uma das principais obras de mobilidade urbana da cidade nos últimos anos, a avenida das Orquídeas que foi entregue em julho e é a nova ligação entre Mogi das Cruzes e Suzano e um novo polo de desenvolvimento da cidade.

A Prefeitura também iniciou a construção da Maternidade Municipal, a maior obra de saúde da cidade. Mensalmente, a Maternidade Municipal poderá realizar até 500 partos com total segurança, instalações e equipamentos modernos. A unidade disponibilizará 89 vagas, leitos de UTI Neonatal, leitos de cuidados intermediários e UTI Adulto, entre outros espaços especializados.

Até 2020 quatro novas creche serão entregues em Braz Cubas criando 790 novas vagas. Serão inauguradas, localizadas no Jardim Universo (Rua Prefeito Sebastião Cascardo), Jardim Aeroporto (Rua Turquia), Vila Estação (Rua Santa Vírginia) e Vila São Sebastião/Santos Dumont (Rua Dr. José Oswaldo Jardim de Azevedo). Além da ampliação do Centro de Educação Infantil Municipal (Ceim) Wilson Salomão Cury, no Parque Olímpico.

Na área da segurança pública, foram implantadas seis novas câmeras de monitoramento para aumentar a segurança dos munícipes. Os equipamentos estão posicionados em vias de grande circulação de pessoas e que fazem a ligação de Braz Cubas a diversos bairros, como na avenida Francisco Ferreira Lopes com avenida Júlio Simões e avenida Japão com avenida Kaoru Hiramatsu.

Para a melhoria no saneamento, o Semae concluiu obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário: setorizou a rede de distribuição de água de Braz Cubas para diminuição de perdas e melhor fiscalização do sistema, o que agiliza manutenções e facilita a identificação de vazamentos.

A autarquia também ampliou as redes de esgoto na Vila Sebastião e modernizou a Estação Elevatória Oceania, no Jardim Aeroporto 2, melhorando e ampliando a coleta e envio de esgoto da região para tratamento.

Com investimento superior a R$ 110 milhões, a Prefeitura realizou uma grande obra no distrito, que atendeu também a Vila Brasileira: a canalização e urbanização da região do Córrego dos Canudos, com implantação de saneamento básico em toda a região, abertura da avenida Júlio Simões e erradicação de áreas de risco.

Está em licitação a cobertura do pátio da feira de Braz Cubas. O espaço receberá gradil, área administrativa e banheiros, oferecendo mais segurança e conforto para feirantes e consumidores.

Para concluir o ano, o sonho da casa própria de mais de 520 famílias foi concretizado no dia 24 de novembro, com a entrega das chaves das unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, no distrito de Braz Cubas, uma parceria da Prefeitura com os governos Federal e Estadual.