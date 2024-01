Dezembro é o mês mais letal no trânsito do Alto Tietê em 2023, mas mortes caem no ano

O mês de dezembro no trânsito do Alto Tietê foi o mais letal do ano, com 26 mortes, e um crescimento de 73,3% comparado ao mesmo mês de 2022, quando a região teve 15 ocorrências. Porém, no ano, os índices caíram 8% comparado com o mesmo período do ano retrasado. Em 2023 foram 177 vítimas no trânsito e ano retrasado foram 185.

Os dados são do Infosiga e foram divulgados nesta quarta-feira.

Aumento

Nos dados gerais de 2023, apenas duas cidades registraram crescimento de óbitos no trânsito comparado ao mesmo período de 2022.

O maior crescimento foi em Suzano, com 15 acidentes em 2022 e 32 ano passado. Um crescimento de 113%.

Itaquá também registrou crescimento de 25%. Os dados saltaram de 40 para 50 mortes no trânsito.

Queda

Outras sete cidades tiveram queda no número de mortes. O maior percentual foi em Biritiba, com queda de 60%. A cidade caiu de cinco para duas vítimas.

Em seguida aparece Salesópolis, com 57,1% de queda, caindo de sete para três mortes.

Na sequência aparecem Ferraz e Guararema, com 55,5%. As duas caíram de nove para quatro mortes.

Arujá é a seguinte entre as que tiveram queda. A cidade registrou 42% a menos de ocorrências, passando de 19 para 11.

Fecham a lista Mogi e Santa Isabel, com queda de 13,5% e 11,7%, respectivamente.

Em Mogi os números caíram de 59 para 51 mortes registradas.

Enquanto em Santa Isabel a queda foi de 17 para 15 mortes.

Apenas Poá manteve os mesmos índices. A cidade teve cinco vítimas em 2022 e manteve o mesmo número de m2023.