Dia D de Combate à Dengue envolve 20 mil alunos em Ferraz de Vasconcelos

Cuidar da própria casa eliminando as armadilhas que podem se transformar em criadouros do mosquito da Dengue foi a principal mensagem passada aos alunos durante o Dia D de Combate à Dengue, em Ferraz de Vasconcelos, na manhã desta sexta-feira, dia 1° de março.

O lançamento oficial ocorreu na Emeb Professor Ruy Coelho, no Jardim São Giovani, com uma palestra dos agentes de controle de endemias 130 alunos.

Outras atividades também foram realizadas em 67 escolas municipais, creches e escolas conveniadas abrangendo 20 mil estudantes.

O Dia D de Combate à Dengue na Ruy Coelho contou com as presenças dos secretários Clécio Gonçalves (Saúde); Paula Trevizolli (Educação), além do diretor da unidade Vanderlei Luciano Garcia, demais funcionários da escola; os Agentes de Controle de Endemias e da equipe da Zoonose.

Para a secretária de Educação, Paula Trevizolli, o tema é muito importante para ser trabalho não apenas na escola, mas incentivar os alunos a levarem as orientações recebidas para casa.

Já o secretário de Saúde, Clécio Francisco Gonçalves, ressaltou que o trabalho do médico hoje precisa não ser focado apenas em tratar a doença, mas atuar na prevenção e no combate de doenças como a dengue. O Dia D na escola foi finalizado com uma apresentação musical das crianças.

Além da parceria entre as secretarias de Saúde e Educação para o Dia D de Combate à Dengue, a Zoonose está realizando outras ações como a utilização de um drone para fazer o mapeamento aéreo na cidade e as visitas dos agentes comunitários de saúde que estão passando de casa em todo o município.