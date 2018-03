Dia da Beleza atende mulheres na Praça de Eventos

As mulheres poaenses ficarão mais belas, e ainda por cima, de graça! O Fundo Social de Solidariedade promove na Praça dos Eventos, a partir das 10 horas, nesta quinta-feira (8), o “Dia da Beleza”, com diversos tipos de atendimento. A iniciativa é uma homenagem às mulheres, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (8 de março).



“Nossa ação visa a propiciar um momento especial para as mulheres nesta data comemorativa. Desejamos aumentar a autoestima das poaenses, tornando-as mais lindas e felizes”, comentou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Poá, Andressa Lopes.



O evento contará com a presença de cabeleireiros, manicures, pedicures e maquiadores, que atuarão durante todo o “Dia da Beleza” realizando penteados, escovas, maquiagens, entre outras atividades. Dentro da programação do evento serão realizadas outras ações e cuidados voltados para mulheres em tratamento de câncer.



O telefone para mais informações é o (11) 4636-3717.