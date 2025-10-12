Dia das Crianças impulsiona vendas até 7%, prevê sindicato

O comércio do Alto Tietê registrou um aumento de 7% nas vendas em relação a setembro, impulsionado pelas compras para o Dia das Crianças. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 2,5%, mantendo a tendência de recuperação gradual do setor. Os dados são do Sindicato do Comércio do Alto Tietê (Sincomércio).

Em Suzano, o desempenho foi um pouco acima da média regional, com alta estimada entre 8% e 10% nas vendas em relação ao mês anterior. O resultado foi favorecido por ações promocionais e eventos que movimentaram o centro da cidade. Na comparação com outubro de 2024, o crescimento foi de cerca de 4%, indicando que o comércio suzanense mantém um ritmo constante de recuperação.

Segundo o presidente do Sincomércio, Valterli Martine, as datas comemorativas ajudam a movimentar o varejo. “Tanto a data quanto o clima mais quente impulsionam o comércio, principalmente nessa semana que antecede o Dia das Crianças. O consumidor ainda está cauteloso, mas o ticket médio foi um pouco mais, o que reflete um cenário de leve melhora na confiança”, afirmou.

No geral, o setor de brinquedos, vestuário infantil, calçados e eletrônicos foram os mais procurados. Lojas de presentes e variedades também tiveram boa movimentação, com destaque para produtos de menor valor e promoções à vista.

A expectativa para o pós-feriado é de estabilidade nas próximas semanas, com o comércio retornando gradualmente ao volume normal de vendas. “Avaliamos que outubro deve fechar em alta, preparando o setor para o Natal, que deve apresentar crescimento de até 8% em relação ao ano passado”, explicou Valterli. Ele ainda acrescentou que: “Suzano também deve manter o ritmo de vendas até o final do mês, principalmente com o pagamento de salários e a chegada do Dia do Servidor. A projeção é de que o município encerre outubro com saldo positivo, consolidando o otimismo do setor para o fim de ano”.