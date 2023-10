Dia das Crianças na empresa: Simpar leva para visitas nas operações de Mogi das Cruzes e Itaquá

Para os pequenos, poder entender e vivenciar como é o dia a dia de seus pais no trabalho é uma experiência única. Por isso, com a chegada do Dia das Crianças, a Simpar – holding que administra as marcas JSL, Movida, Vamos, Automob, CS Brasil, CS Infra e Banco BBC Digital – promove nos dias 19 e 20 de outubro uma experiência para os filhos de seus colaboradores.

Ao todo 335 crianças participam da ação com brincadeiras lúdicas e oficinas de artesanato. Além disso, elas podem percorrer um minicircuito e dirigir minicarros elétricos semelhantes a frota da companhia. Todas as ações são acompanhadas de orientações e conscientização de trânsito, além de brincadeiras e jogos educativos.

Gente é um dos valores mais importantes e reconhecidos pela cultura da Simpar, e receber as crianças nas operações, em uma cerimônia anual, reforça as relações entre colaboradores e Empresa, além de estimular um ambiente acolhedor de interação com todos os participantes.

São Paulo - Além das atividades em Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, a Simpar também realizará o evento de Dia das Crianças em seu escritório na capital paulista. Por lá irão participar de atividades como brincadeiras com slime, pintura maluca e confecção de artesanato, além de um encontro com seus pais e uma visita guiada pelo departamento.

SIMPAR

Holding que controla sete empresas independentes - JSL, Movida, Vamos, CS Infra, CS Brasil, Automob e Banco BBC Digital. O grupo conta com mais de 45 mil colaboradores alinhados por uma Cultura forte e Valores que norteiam o jeito de ser e fazer da Companhia. Participante da carteira ISE da B3, a companhia possui modelo de gestão que produz resultados sustentáveis e aderência a rígidas práticas de ESG. Com atuação em todo território nacional e outros oito países da América do Sul, Europa e África, a Simpar é uma empresa listada na B3 desde 2010 (SIMH3). Saiba mais em: https://simpar.com.br.