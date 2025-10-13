Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 13 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Dia das Crianças no Hospital Santana reúne afeto, arte e amor em quatro patas

Cão terapeuta, Nuha, visitou crianças

13 outubro 2025 - 16h34Por Fernando
Dia das Crianças no Hospital Santana reúne afeto, arte e amor em quatro patasDia das Crianças no Hospital Santana reúne afeto, arte e amor em quatro patas - (Foto: Divulgação)

O sorriso voltou a ser protagonista no pronto atendimento pediátrico do Hospital Santana, da Hapvida, na manhã de quinta-feira (9). Em clima de Dia das Crianças, o espaço se transformou em um verdadeiro refúgio de cores, leveza e carinho. Entre tintas, pincéis e uma presença de quatro patas, os pequenos pacientes viveram momentos de acolhimento que trouxeram encantamento à rotina hospitalar.

O destaque ficou a cargo da visita de Nuha, um cão terapeuta, que, com seu jeitinho dócil e seu olhar atento, arrancou gargalhadas, acalmou corações e conquistou pacientes, familiares e profissionais. A cada carinho, um brilho diferente surgia nos olhos dos presentes, provando que o afeto também cura. 

Enquanto aguardava atendimento por causa de uma gripe, a pequena Elisa Ventura, de oito anos, aproveitou o tempo de espera do jeito que mais gosta. Apaixonada por animais, ela se sentou no chão, fez carinho, dançou com ele e declarou. “Eu amo cachorros. Ele é peludo e eu gosto de brincar com bichinhos assim”, afirmou.

Internado para tratar uma pneumonia, o pequeno Davi Ramos, de dois anos e meio, voltou a sorrir ao receber a visita do bichinho. Fantasiado de Homem-Aranha, ele se divertiu e o chamou de “meu amigão”. "Vou brincar de aventura com ele", disse. Para a mãe, Joyce Ramos, a alegria do encontro trouxe leveza e esperança: “Ele estava tristinho e agora está cheio de felicidade. Tenho certeza de que isso vai acelerar a recuperação dele", afirmou.

Enquanto isso, a arte acontecia. Um painel coletivo foi tomando forma, colorido por mãos miúdas que, entre pinceladas tímidas e ousadas, expressaram sentimentos, sonhos e até um pouco de esperança. O resultado foi uma verdadeira obra de amor, símbolo de que a humanização do cuidado vai muito além dos tratamentos médicos.

“Ver o sorriso dessas crianças é o maior presente que poderíamos receber. Humanizar o atendimento pediátrico é acolher a infância em toda sua potência, mesmo nos momentos de fragilidade”, destacou a psicóloga Camila Campos, emocionada com a receptividade das famílias e a energia contagiante que tomou conta do hospital.

O evento reforçou o compromisso da Hapvida com um olhar integral sobre o paciente, onde saúde, arte e afeto se encontram para transformar o ambiente hospitalar em um espaço de empatia e esperança.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poá celebra Dia das Crianças com entrega de Parque Inclusivo e festa na Praça da Bíblia
Região

Poá celebra Dia das Crianças com entrega de Parque Inclusivo e festa na Praça da Bíblia

Filme do Escritor Marcelo Barbosa está na plataforma Tela Plus
Região

Filme do Escritor Marcelo Barbosa está na plataforma Tela Plus

Grafite & Cultura leva arte urbana e educação ambiental para escola estadual em Mogi
Região

Grafite & Cultura leva arte urbana e educação ambiental para escola estadual em Mogi

Show de Ana Castela e comemoração de Dia das Crianças arrastam multidões na Festa da Uva de Ferraz
Região

Show de Ana Castela e comemoração de Dia das Crianças arrastam multidões na Festa da Uva de Ferraz

Nattan leva multidão no 3&ordm; dia da Festa da Uva Fina em Ferraz
Região

Nattan leva multidão no 3º dia da Festa da Uva Fina em Ferraz

Projeto de Baep em Suzano segue na pauta da Secretaria de Segurança Estadual
Segurança

Projeto de Baep em Suzano segue na pauta da Secretaria de Segurança Estadual