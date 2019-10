Dia das Crianças tem resultado positivo para o comércio mogiano

O Dia das Crianças, comemorado no último dia 12, puxou a alta nas vendas no comércio mogiano. O balanço aponta um crescimento de 3% nos negócios em relação a 2018, com destaque para os setores de brinquedos, eletrônicos, roupas e calçados. Para a direção da ACMC – Associação Comercial de Mogi das Cruzes, o resultado positivo reforça as expectativas de aquecimento do consumo até o final do ano.

O balanço da Boa Vista, parceira da ACMC no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), indica que mais crianças foram presenteadas neste ano. Isso porque o aumento foi maior do que o observado em 2018, quando as vendas para a data cresceram 2,2% na comparação com 2017.

“A melhora na oferta de crédito e, principalmente, os saques do FGTS contribuíram para o bom desempenho das vendas no Dia das Crianças, que superou os resultados das outras datas comemorativas, como o Dia das Mães e Dia dos Pais”, avalia Fádua Sleiman, vice-presidente da ACMC.

A dirigente ressalta que o comércio entra agora na contagem regressiva para o Natal, que a data de maior movimento nas vendas. Segundo ela, o resultado do Dia das Crianças, assim como a liberação do 13º salário, que neste ano vai beneficiar uma parcela a mais da população, que são os participantes do Programa Bolsa Família, devem colaborar para o aquecimento do comércio neste último trimestre do ano.

“Temos a Black Friday agora em novembro e o Natal em dezembro, que são datas com grande apelo para o consumo. Tudo indica que os resultados serão positivos e os comerciantes devem estar atentos a isso”, conclui a vice-presidente.