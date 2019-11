Dia de Finados: unidades do Poupatempo do Alto Tietê fecham neste sábado

As unidades do Poupatempo do Alto Tietê e em todo o Estado não funcionam neste sábado, dia 2 de novembro, em virtude do Dia de Finados. O Poupatempo reabre na segunda-feira (4), em seu horário habitual, com exceção de São Carlos que permanecerá fechado por conta de feriado municipal.

Para informações sobre endereços, horários de atendimento, órgãos e serviços disponíveis, bem como documentos necessários, prazos, taxas e agendamento eletrônico, acesse o portal www.poupatempo.sp.gov.br ou baixe o aplicativo SP Serviços.

Como agendar

O Poupatempo atende com hora marcada, para garantir conforto a todos os cidadãos. Para marcar gratuitamente dia e horário para ser atendido, o cidadão pode buscar um dos seguintes canais de atendimento:

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo de São Paulo executado pela Prodesp, empresa de tecnologia da informação do Estado. Iniciado em 1997, conta atualmente com 72 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado.

Em pesquisa de satisfação com os usuários divulgada no último mês de março, o Poupatempo obteve 98,8% de aprovação. Em 2019, o programa foi eleito pelo quinto ano consecutivo o 'Melhor Serviço Público de São Paulo' pelo Instituto Datafolha.